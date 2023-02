Charlotte Casiraghi incinta: ora teme il suo patrigno Ernst August di Hannover

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi sarebbe incinta del terzo figlio ma la sua gravidanza non sta procedendo con serenità. Le tensioni familiare stanno mettendo in secondo piano la felicità per l’arrivo del nuovo bebè. L’ultima preoccupazione in ordine di tempo riguarda Ernst August di Hannover, l’attuale marito di sua madre, Carolina di Monaco.

Charlotte Casiraghi, la gravidanza difficile

La notizia della terza gravidanza di Charlotte Casiraghi è stata pubblicata da Voici lo scorso gennaio. Il magazine ha raccontato che la monegasca ha annunciato ai Grimaldi di essere incinta del marito Dimitri Rassam durante la festa di capodanno. Ma sua zia Charlene di Monaco sapeva già tutto, infatti prima di Natale hanno partecipato a un evento pubblico insieme dove la nipote le avrebbe rivelato la dolce attesa.

L’annuncio della gravidanza, per altro non confermata ufficialmente, pare però che non sia stato particolarmente gradito da Carolina di Monaco che è preoccupata per il matrimonio della figlia col produttore cinematografico. Preoccupazioni che sembrano fondate dato che Dimitri e Charlotte passano molto tempo separati e lui è recentemente volato a Hollywood per lavoro, lasciandola per qualche tempo da sola con gli altri figli. La Casiraghi infatti è mamma di Balthazar, avuto dal marito, e Raphaël, il primogenito nato dalla precedente storia d’amore con Gal Elmaleh.

Charlotte Casiraghi, perché teme Ernst August di Hannover

A questo quadro familiare poco sereno, si aggiungerebbe un’altra spina nel fianco Ernst August di Hannover, il patrigno e attuale marito di Carolina di Monaco. Infatti, anche se i due vivono separati da oltre 10 anni, non hanno mai divorziato. Il Principe vorrebbe lasciare definitivamente la moglie per rifarsi una vita con la nuova fidanzata, Claudia Stilianopoulos, ma lei non vuole concedergli il divorzio. In gioco ci sono interessi economici che valgono milioni di euro e il titolo di Sua Altezza cui Carolina non vuole rinunciare per niente al mondo. E non importa che il suo nome sia legato a un uomo dal comportamento discutibile, che è stato condannato per aggressione a 10 mesi, che è stato denunciato per maltrattamenti da parte di alcuni collaboratori domestici e che abbia avuto una seria dipendenza dall’alcol.

Charlotte Casiraghi, di cui è stata ricordata la lontana parentela con Harry, teme ora che il suo patrigno possa causare un altro scandalo nel Principato e in qualche modo possa rovinare l’arrivo del suo terzo figlio, il parto è previsto per l’inizio dell’estate, con qualche altra scena o richiesta imbarazzante, soprattutto per sua madre Carolina che anche nella relazione col suo discusso marito si è sempre comportata con la classe e la compostezza che la contraddistingue.

Ma l’incubo di Charlotte, come ricorda Ici, è che si possa riproporre una situazione simile a quella dell’arresto di Ernst August. L’increscioso evento è avvenuto l’8 settembre 2020, ossia nell’anniversario del compleanno di Stefano Casiraghi, il secondo marito di Carolina e il padre di Charlotte. Nato l’8 settembre 1960, è morto in un tragico incidente in mare il 3 ottobre 1990.