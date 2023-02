Charlene di Monaco, chi è la Principessa che ha copiato il suo look

Fonte: IPA Mary di Danimarca, tailleur blu reale e spilla d’oro: 50 anni di pura eleganza

Charlene di Monaco detta tendenza, tanto da essere copiata anche da altre reali d’Europa. Solo pochi mesi fa un report aveva svelato che è lei la più “spendacciona”, molto più di Kate Middleton e Letizia di Spagna. I suoi look, sempre eleganti e mai scontati, piacciono davvero a tutti, anche alla Principessa Mary di Danimarca che, durante il viaggio di Stato in India, ha indossato un abito identico al suo, a distanza di ben sette anni. Ma sarà ancora di moda?

Charlene, Principessa di tendenza

Tutti la amano, specie dopo la lunga malattia: ormai Charlene di Monaco ha superato in popolarità le cognate Carolina e Stephanie. Tra abiti da sera da sogno, e completi seri e eleganti, la Principessa sa sempre come ottenere i riflettori su di sé. Tanto da essere diventata una delle più eleganti, insieme a Letizia di Spagna (che, ammettiamolo, porta la Corona in questo campo), Kate Middleton e Meghan Markle.

Nell’ultimo anno i suoi look sono stati prevalentemente chiari e luminosi, con un tocco di nero quando serve. Tanto blu, in tutte le sue sfumature, ma anche verde, che sembra essere uno dei suoi colori preferiti. I suoi gioielli non sono mai troppo vistosi, solo in rare occasioni osa con maxi orecchini. Il risultato? Charlene ormai è copiatissima, e c’è una Principessa che ha indossato un suo vecchio abito per una grande occasione.

Mary di Danimarca, l’abito copiato a Charlene di Monaco

L’anno è iniziato con il turbo per i Reali di tutta Europa, che hanno tanti rapporti diplomatici da rinsaldare, dopo i due anni di stop a causa della pandemia. E così, Frederik e Mary di Danimarca sono volati in India, a Delhi per ricordare il 70° anniversario dell’assassinio del Mahatma Gandhi. Ma c’è stato un dettaglio che non è passato inosservato a molti.

L’abito indossato dalla Principessa è identico ad uno di Charlene di Monaco del 2016. Si tratta di un vestito tradizionale a maniche lunghe, con ricami floreali, della designer russa Olga Vilshenko. E non è la prima volta: Mary lo ha scelto già in diverse occasioni negli ultimi anni.

Charlene lo aveva indossato per un piacevole picnic durante una giornata in famiglia, e gli occhi più attenti lo hanno subito riconosciuto. Non c’è da sorprendersi, però: la Vilshenko è una delle stiliste preferite dalle donne reali, tra le quali la Principessa Claire del Lussemburgo e Mette-Marit di Norvegia.

Non solo l’abito: Mary di Danimarca e la somiglianza con Diana

Il viaggio dei Reali di Danimarca in India è stata anche l’occasione per visitare il Taj Mahal, e la foto ricordo scattata da Mary e Frederik davanti all’iconico tempio (un rito per chiunque lo visiti) ha riportato alla mente uno scatto famosissimo: quello della Principessa Diana, sola, nello stesso luogo.

Si tratta di una immagine impressa nell’immaginario comune, era il 1992, e sembrava raccontare l’immensa solitudine della Principessa del Galles, che, nonostante fosse accompagnata da Carlo (dal quale si sarebbe separata pochi mesi dopo), posò senza di lui al suo fianco.

Un ricordo triste per molti, e una fotografia che resta nella storia della Monarchia inglese: quello che stupisce è anche la scelta del fotografo, di immortalarla così piccola rispetto allo sfondo maestoso, quasi a sottolineare questa solitudine che traspare. Lo scatto dei Reali è di Danimarca è molto diverso, la coppia è serena, si guarda negli occhi e sorride.