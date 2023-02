Charlene di Monaco fa sparire Carolina e si risposa

Fonte: IPA Carolina e Charlene di Monaco, look quasi identici: mantiglia in pizzo e cappotto nero

Charlene di Monaco sarebbe al centro di una fitta trama di cambiamenti che stanno avvenendo nella Roche di Montecarlo. La Principessa avrebbe provocato la graduale sparizione dalla scena pubblica di Carolina di Monaco e nel frattempo sta rafforzando il suo potere intrecciando un doppio nodo attorno a suo marito Alberto. Altro che crisi, da lui non ha la minima intenzione di separarsi.

Charlene di Monaco mette da parte Carolina

Carolina di Monaco ha sempre avuto un ruolo importante nel Principato, anche dopo il matrimonio tra Alberto e Charlene di Monaco nel 2011. Non a caso, suo fratello le ha chiesto di prendere in mano le redini del Palazzo quando suo moglie si è gravemente ammalata nel 2021, l’infezione che l’aveva colpita a naso, gola e orecchie l’ha tenuta lontana dagli impegni di Corte e dalla famiglia per più di un anno.

Al suo ritorno, Charlene ha gradualmente ripreso possesso del suo ruolo pubblico e privato e questo ha finito inevitabilmente a schiacciare Carolina che ha avuto il suo ultimo momento di vera gloria al Ballo della Rosa dello scorso anno, organizzato come da tradizione direttamente da lei. Poi è sparita. Anche durante i festeggiamenti per Santa Devota di fatto non ha avuto nessun ruolo attivo. E di certo questo non è dovuto ai suoi prossimi impegni da nonna, visto che sua figlia Charlotte Casiraghi aspetterebbe il terzo figlio.

Si vocifera invece che a metterla da parte sia stata proprio Charlene che da sempre non va d’accordo con la cognata verso la quale pare sia molto gelosa. Ma d’altro canto è lei la Principessa di Monaco e Carolina non avrebbe fatto altro che prendere atto ed eseguire i suoi desideri. In una vecchia intervista infatti la sorella di Alberto aveva dichiarato: “Sono stata educata sul senso del dovere e dell’obbedienza. Quello che dovevo fare veniva sempre prima di quello che volevo fare”.

Come ricordato da Brittani Barger, vicedirettore di Royal Central, “la maggiore dei Grimaldi ha ricoperto per lungo tempo il ruolo di First Lady del Principato. Era lei il volto pubblico e si è assunta questa responsabilità per tanto tempo”, ma sottolinea, con l’arrivo di Charlene di Monaco ha dovuto fare un passo indietro e lasciare a lei quel ruolo.

Carolina di Monaco non si è mai lamentata di dover cambiare stile di vita e con classe ha lasciato nuovamente spazio a Charlene che sembra essersi completamente ripresa, anche se nell’ultima uscita pubblica è apparsa stanca e pallida.

Alberto e Charlene di Monaco rinnovano i voti nuziali

Dal canto suo Charlene sta rinsaldando il suo legame con Alberto. Nel 2023 “si risposeranno” o meglio pronunceranno nuovamente i voti nuziali per risaldare il loro legame e mettere definitivamente una pietra sopra alle numerose voci che circolavano su una presunta crisi che li avrebbe portati presto al divorzio.

Al contrario, secondo le indiscrezioni riportate dalla rivista 7 Tag, Charlene è intenzionata a ribadire pubblicamente (oltre che privatamente) il suo amore e il suo legame con Alberto, dicendogli nuovamente sì.