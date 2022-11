Beatrice e Eugenia, l’apparizione pubblica che segna il ritorno: Re Carlo deciderà il loro destino

Fonte: GettyImages Beatrice di York compie 34 anni: i look più incredibili della sua estate “glam”

Le Principesse Beatrice e Eugenia sono tornate sulla scena pubblica dopo una lunga assenza: le due sorelle, figlie del Principe Andrea, avevano scelto di restare lontane dagli impegni ufficiali dopo la scomparsa della Regina Elisabetta e il suo funerale. Ma con Re Carlo sul trono, che minaccia di tagliare tutti i rami secchi della Royal Family, le due Principesse hanno deciso di riprendere in mano la situazione. Hanno fatto visita a un centro di supporto per i veterani di guerra, molto cari alla nonna, ringraziandoli per il loro servizio a favore della Corona e del popolo inglese. Intanto non si conosce cosa deciderà per loro il nuovo Re, dopo aver già escluso il fratello Andrea dalla vita pubblica.

Beatrice e Eugenia tornano in pubblico

Beatrice e Eugenia di York hanno fatto visita alle Royal British Legion Industries, il centro di supporto lavorativo, economico e psicologico per i veterani di guerra. Niente riflettori o annunci pubblici, a raccontare questo emozionante incontro è stata proprio la Principessa Eugenie, attraverso il suo account Instagram. Infatti, la secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, è l’unica dell’intera famiglia ad avere un profilo social personale.

“Per mia sorella e me è stato un grande onore far visita al centro per veterani – ha scritto la donna – la beneficienza fatta in questo luogo permette di trovare un lavoro e donare assistenza medica, psicologica e economica ai soldati che hanno combattuto in tutto il Regno Unito”.

Le Principesse hanno visitato il centro, incontrato chi lo dirige e chi ne usufruisce, stretto tante mani, e deposto una corona di fiori sul monumento ai caduti.

“Abbiamo incontrato veterani che hanno completato il programma di inserimento nel mondo del lavoro con successo” ha aggiunto Eugenia, calcando su uno dei temi caldi: la vita dopo l’esercito, spesso difficile per molti. Alcuni dei veterani presenti avevano incontrato la Regina Elisabetta, e hanno condiviso con le due sorelle il loro ricordo.

Una visita importante, dato che domenica 13 novembre si celebrerà il Remembrance Day, il Giorno dell’Armistizio nel Regno Unito. Re Carlo con la Regina Camilla, accompagnati dai Principi di Galles William e Kate prenderanno parte alle celebrazioni. La curiosità, però, è quella di scoprire se altri membri della Famiglia Reale saranno presenti.

Che ne sarà di Beatrice e Eugenie? Parola a Re Carlo

Questa nuova apparizione pubblica delle figlie del Principe Andrea segna anche un passo in avanti per il loro futuro: secondo indiscrezioni che si inseguono da mesi, infatti, Re Carlo pare protenda per tagliare i rami secchi della Corona, incluse le due Principesse, le uniche con un titolo, ma anche con un lavoro vero fuori da Palazzo.

Eugenia dirige una galleria d’arte a Londra, ma presto potrebbe trasferirsi in Portogallo, per impegni lavorativi di suo marito. Beatrice, invece, è negli alti ranghi di una compagnia tecnologica inglese. Per questo motivo le sorelle, così come altri membri dei Windsor, potrebbero presto perdere qualsiasi ruolo pubblico.

Una scelta poco saggia, però, dato che senza la Regina e il Principe Filippo, Harry e Meghan Markle, con il Principe Andrea bandito, restano davvero poche le forze su cui contare, e gli impegni aumentano sempre.

Potrà Kate continuare a mantenere questo ritmo così frenetico? Le ultime immagini la mostrano sempre più esausta, e sarebbe giusto alleggerire il suo peso dato che, le nuove punte di diamante della Corona, Camilla e la Principessa Anna, hanno comunque la loro età.