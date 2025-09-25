La principessa Alexia è stata vista con Antoon dopo il Prinsjesdag e ora il gossip olandese parla di una storia che somiglia a un film

IPA Principessa Alexia, chi è il nuovo flirt

Non è cominciata una nuova stagione di Bridgerton, ma forse questa è anche meglio. La protagonista è la principessa Alexia, ventenne secondogenita di re Willem-Alexander e dell’elegantissima regina Maxima.

La vicenda ha il profumo inequivocabile di affaire de cœur. A pochi giorni dal Prinsjesdag, la solenne cerimonia che inaugura l’anno parlamentare nei Paesi Bassi e che trasforma l’Aia in un palcoscenico di broccati e cappellini, la giovane principessa è stata avvistata su una terrazza della città, in compagnia nientemeno che del rapper e cantante olandese Antoon, idolo delle folle giovanili.

Secondo le prime ricostruzioni, Alexia si trovava seduta con un’amica quando Antoon ha fatto il suo arrivo a bordo di una sobrissima Range Rover blu, unendosi al tavolo delle due giovani.

Pur rispettando il protocollo (e senza immagini ufficiali pubblicate, per via delle regole mediatiche), le voci dicono che tra i due c’è molta sintonia.

L’incontro segreto dopo il Prinsjesdag che accende il gossip

A far crescere l’attenzione ci ha pensato il direttore di Privé, Evert Santegoeds, intervistato da Shownieuws e dal podcast Strikt Privé.

Santegoeds descrive la scena in cui, dopo il tradizionale evento a Palazzo Noordeinde, Alexia spunta su un bar con un’amica. A un certo punto arriverebbe una Range Rover blu: chiunque penserebbe fosse la scorta ufficiale, ma dietro il volante c’era Antoon .

Come afferma Santegoeds: “È chiaro che i due si conoscono bene e spesso stanno insieme, e uscire in macchina insieme lascia intuire che qualcosa di bello stia sbocciando” tra la principessa e il rapper.

Chi è Antoon, il rapper olandese che fa battere il cuore ad Alexia

Valentijn Antoon Remmert Verkerk, noto semplicemente come Antoon, è un artista emergente olandese che unisce rap e pop. Ventitreenne nato a Hoorn nel 2002, ha iniziato prestissimo la sua carriera come DJ ed è esploso nel 2020 con il singolo Hyperventilatie, diventato virale su TikTok.

A seguire ha pubblicato Vluchtstrook, diventato il brano più ascoltato nei Paesi Bassi nel 2022. In Italia è uno sconosciuto, ma oggi Antoon è considerato uno dei volti nuovi della scena musicale olandese: un cantante, DJ e rapper di grande successo.

Anche i tabloid ricordano che ha già riempito per tre volte il prestigioso Ziggo Dome di Amsterdam .

Nessuna dichiarazione ufficiale, per ora

Un incontro che ricorda da vicino le trame di film romantici come Un principe tutto mio (The Prince and Me, film incredibile del 2004), dove l’amore tra una giovane e un principe ha fatto sognare un po’ tutti.

Al momento non esistono dichiarazioni confermate né da Palazzo Noordeinde né dai diretti interessati. I sudditi, però, sognano una nuova storia d’amore reale sotto il segno della musica e della gioventù.

D’altronde, come ci insegna il gossip e i film dei primi anni 2000 con cui siamo sfortunatamente cresciuti, ogni incontro fortuito su una terrazza può diventare un piccolo scoop.