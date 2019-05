Quando la tua migliore amica può salvare la serata, la giornata e pure la vita

editato in: da

Lo hanno dimostrato moltissime ricerche che l’amicizia fa bene, ma non tutti gli amici sono uguali, perché solo quelli veri – di cui ci si può sempre fidare – fanno la differenza.

Le persone, come le migliori amiche, che ci aiutano a vivere meglio, non sono semplici conoscenze virtuali, ma individui in carne e ossa, con cui ridere, piangere, scherzare, dialogare e soprattutto da abbracciare. Il contatto fisico non è infatti scontato perché, è anche grazie a esso, che l’amicizia vera ha una marcia in più rispetto a quella virtuale. Se poi di migliori amiche ne avete più di una, meglio ancora, perché il continuo confronto con persone di fiducia – secondo la scienza – allunga la vita.

Tra le varie ricerche che lo hanno dimostrato, ce n’è una condotta dagli epidemiologi Lisa Berkam e Leonard Syme, dell’Università Yale e della California, che ha preso in esame 6.928 individui. Si è riscontrato che le persone con meno amici, e meno interazioni con il mondo esterno, avevano tassi di mortalità doppi rispetto agli altri.

Difatti, quando si trascorre molto tempo in buona compagnia, si tende a prestare maggiore attenzione a se stessi e al proprio benessere, e questo atteggiamento positivo aiuta a combattere lo stress, a rafforzare il sistema immunitario e allenare la memoria. Anche l’autostima ne risente positivamente, perché i buoni amici credono in noi e nelle nostre potenzialità, quindi ci stimolano a dare il meglio, e sono sempre pronti a sostenerci.

Per non parlare di quei pensieri negativi, che spesso si insinuano in testa nei momenti di solitudine, e che invece, con gli amici intorno pronti a dare ottimi consigli, svaniscono più rapidamente. Anche la fiducia riposta in loro è un elisir di lunga vita, perché sapere di poter contare su diverse persone fidate, è confortante, ci fa sentire al sicuro, e ci aiuta a osservare il mondo da una prospettiva migliore, più positiva.

E se siete felicemente accoppiati, ricordatevi che l’amicizia non è nemica delle relazioni, addirittura contribuisce alla loro durata. Le persone che si isolano dagli amici, per dedicarsi totalmente alla coppia, soffrono infatti di solitudine, e sono più predisposte ad annoiarsi, a tutto svantaggio della relazione stessa.