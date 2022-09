Test: Qual è il colore di capelli perfetto per te?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Cambiare colore di capelli non solo ci rinnova il look, ma ci dà quel twist di allegria e fascino che ci fa sentire più belle. C’è chi sceglie un cambiamento radicale: entra dal parrucchiere bruna e ne esce bionda, decidendo di puntare su un colore che stupirà chi la ricordava mora ma che ha anche il senso personale di un “voltare pagina” molto evidente. Altre invece scelgono di schiarire i capelli solo di un paio di toni, per dare luce al volto e limitare il cambiamento. Molte invece scelgono di regalarsi un balayage con tonalità sapientemente illuminanti. Ma ci sono anche le fans dei colori “wow!” come il viola, il blu o il verde. Anche nel colore dei capelli, così come nel make up e negli outfit, possiamo giocare con i colori, ricordando sempre che devono intonarsi -oltre che alla nostra fisicità e al color del nostro incarnato – anche alla nostra personalità.

Prima di cambiare dobbiamo pensare

Ma dal momento che una colorazione ci rimane in testa per parecchio tempo e non è sano farne subito un’altra se il risultato non ci convince, teniamo bene in mente che non dobbiamo fare cambiamenti vistosi sull’onda dell’emozione di un momento. Pensiamoci bene perché se la nostra chioma, dopo la tintura, ci fa orrore, possiamo prendercela solo con noi stesse. Quindi diamoci tempo per capire cosa ci dà l’urgenza del cambiamento: la voglia di seguire una moda? O di somigliare alla celeb che ci piace? Oppure abbiamo avuto un trauma (un abbandono, una perdita) e vogliamo scrollarci di dosso il dolore? Meditiamo un pochino sulle nostre motivazioni prima di fare un… colpo di testa. L’idea smart prima di fare pasticci? Cercare uno dei molti siti di cosmetica che consentono di caricare una foto per vedere come ci starebbero diversi tipi di colori. Basta provare.

Il colore si lega alla personalità

Il colore di nostri capelli, comunque, è sempre legato alla nostra personalità. Si dice che le castane (un colore simile a quello della terra) siano accoglienti e protettive, le bionde (vicine al colore del sole) siano estroverse e dolci, le more misteriose e intriganti, le rosse vivaci ed energiche. Nella scelta della tinta, dunque, dobbiamo seguire anche cosa ci dice il nostro istinto, che ci porterà a scegliere la tonalità giusta per noi.

Per chiarire i dubbi sulla prossima tintura, giochiamo con il test che rivela qual è il colore ideale per noi, in linea con il nostro carattere e il modo di relazionarci con il mondo.