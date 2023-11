Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Hai la testa sule spalle o sei fuori di testa?

Non si può affrontare la vita (e i suoi pasticci) senza lucidità e self control, altrimenti si rischia di farsi male. Per questo c’è chi ha un approccio all’esistenza analitico e razionale. Tiene i piedi per terra e ha la testa sulle spalle. Ma c’è anche chi ha un’attitudine anticonformista e fuori dalle righe perchè a prendere la vita troppo seriamente c’è da impazzire!

La forza della ragione e della logica…

L’atteggiamento razionale e consapevole consente di evitare malintesi e delusioni. Permette poi di ragionare in maniera incontestabile e affilata, per prendere le decisioni adatte a raggiungere i propri obiettivi. Una persona con “la testa sulle spalle” è circondata da un’ottima considerazione, viene reputata affidabile, degna di stima e di rispetto. Non si fa trascinare dalle emozioni, che comunque protegge e vive con grande intensità, ma mantenendole private. Ai suoi occhi le persone eccentriche, originali a tutti i costi appaiono eccessive e prigioniere di un atteggiamento costruito. Insomma, vogliono farsi notare mostrandosi uniche, diverse dalla massa. E a volte i “fuori di testa” sembrano proprio “fuori luogo”, nei comportamenti come nelle opinioni, negli outfit come nei gesti.

…e quella del pensiero divergente e creativo

D’altro canto, le persone che si concedono scelte azzardate e atteggiamenti anticonformisti scelgono di andare controcorrente, e non è facile. Non amano le regole e le convenzioni, ma riescono a guardare le cose da nuovi punti di vista e trovare nuove soluzioni. Sono creativi, espansivi, istintivi, fantasiosi fino a perdere, ogni tanto, il contatto con la realtà. Ma rischiano di non essere compresi o di venire isolati. Sono dei “fuori di testa”, che se da un lato suscitano perplessità e fasridio, dall’altra riscuotono simpatie e affetto, anche se non vengono ritenuti affidabili o equilibrati. Dal loro punto di vista le persone razionali, equilibrate sono noiose e di sicuro infelici.

Due parti che devono lavorare insieme

Eppure questi due tipi di atteggiamenti, il razionale e l’eccentrico, sono talmente connessi che il nostro cervello, per funzionare bene, ha bisogno di entrambi. L’emisfero cerebrale sinistro è analitico, pratico, organizzato, logico e razionale, quello destro è sintetico, globale, intuitivo, non verbale e creativo. Ma per consentirci di vivere bene, interagire con gli altri, elaborare sentimenti e ragionamenti, occorre che ii due emisferi funzionino in perfetta sintonia.

Altri fattori in gioco

Ma l’indole di ognuna di noi non dipende sono dai nostri emisferi: si forma in seguito alla nostra educazione, alla cultura di provenienza, alle abitudini familiari, a ciò che abbiamo studiato, vissuto, sperimentato. Ecco perché c’è chi è più razionale e pratico e chi invece è un po’ più stravagante… E tu, da che parte stai? Gioca con il test che ti svela se sei una tipa con la testa (molto) sulle spalle oppure sei (allegramente) fuori di testa!