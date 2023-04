Come il soffione nel vento, così è il nostro viaggio della vita

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Il soffione nel vento è una bellissima metafora della nostra vita

È una cosa che facciamo tutti, chi spesso e chi meno, quella di interrogarci sul senso della vita con tutta una serie di domande che, probabilmente, non restituiranno mai delle risposte soddisfacenti. E allora, dove non esistono risoluzioni dell’enigma, ci pensa la natura a trasformarsi nella metafora del viaggio chiamato vita.

Esiste, infatti, un fiore perenne che cresce in maniera spontanea e ovunque che può in qualche modo rappresentare la vita di tutti noi. Lo troviamo sul ciglio della strada o ai margini dei campi coltivati, sulle colline, nelle zone pianeggianti o sulle alture delle montagne. Tutti abbiamo soffiato almeno una volta su questo fiore, lasciandoci suggestionare dalla magia scaturita dai petali che volano via nel vento.

Stiamo parlando del soffione, conosciuto anche come dente di leone o tarasacco, un fiore perenne che si adatta a ogni circostanza e cresce praticamente ovunque. Proprio per questa sua popolarità non è stato mai considerato un esemplare raro o importante. Straordinario, però, è il suo significato che dovremmo tutti conoscere.

Un viaggio chiamato vita

Il soffione è spesso paragonato alla nostra vita. Il suo significato simbolico ed evocativo ha fatto sì che intorno a questo esemplare si sviluppassero tutta una serie di leggende e storie collegate anche alla magia.

Il dente di leone, soprannominato soffione, deve questo appellativo proprio al suo particolare aspetto. La sfera che lo caratterizza, e che durante l’infruttescenza avvolge suggestivamente lo stelo, si disperde in aria anche con un semplice soffio di vento.

Probabilmente quasi tutte abbiamo un ricordo d’infanzia legato a questo esemplare. Da bambine, infatti, ci dicevano che soffiando su un dente di leone, avremmo dovuto esprimere un desiderio affinché il potere del fiore lo realizzasse.

Andando ad analizzare il significato simbolico del fiore, invece, quello che è emerge è che il soffione rappresenta la forza, la speranza e la fiducia. Caratteristiche, queste, che sono inevitabilmente legate anche a una leggenda popolare. Secondo la tradizione, infatti, Teseo ingerì proprio i soffioni, per 30 giorni di fila, per sconfiggere il Minotauro.

Per molte persone il dente di leone rappresenta il viaggio della vita stessa e in effetti, basta guardare l’evoluzione dell’esemplare stesso per avere la percezione che sia davvero così: i semi, inizialmente legati allo stelo, si lasciano trasportare dal vento e dopo l’iniziale paura, sempre più coraggiosi, intraprendono un viaggio verso l’infinito.

Come un soffione nel vento

E così, esattamente come i semi del soffione che corrono nel vento, anche noi dovremmo affrontare quel viaggio chiamato vita. Quello che ci invita a lasciare la comfort zone, che ci esorta a mettere da parte le paure, le remore e i timori per andare verso l’ignoto, per seguire il flusso della vita e con questo cambiare, evolvere.

Un viaggio, quello che compie il dente di leone, che è un monito per tutti. Per poter fiorire, e rifiorire, dobbiamo allontanarci dalle nostre origini, dal passato e dalle abitudini per trovare la nostra strada, per inseguire i sogni e per cogliere tutte le meravigliose opportunità che ci attendono. Per volare ad ali spiegate verso la felicità.