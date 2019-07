Se non sei amata, questa ferita ti inseguirà per tutta la vita

editato in: da

L’amore è il motore della vita, dell’universo intero e quando questo viene a mancare, crea dei vuoti immensi.

Dalla nascita, alla crescita di un’individuo, fino alla sua trasformazione in uomo, ci sono una serie di aspetti da considerare che influiscono poi sul carattere della persona. Uno di questi riguarda l’essere amato.

Il primo contatto con l’amore è quello che riguarda il rapporto con i genitori e l’amore che questi sanno trasmettere e insegnare al loro bambino. Questo però, non avviene sempre in maniera adeguata.

Se c’è uno squilibrio nella trasmissione dei valori dell’amore, da parte di un genitore al proprio figlio, questo inevitabilmente creerà dei danni che si ripercuoterà nella vita e nei rapporti futuri.

Se un bambino cresce, con la convinzione di non essere amabile e meritevole dell’amore incondizionato dei suoi genitori, quando sarà adulto, si sentirà sempre inadeguato e fuori posto.

Quella ferita nel cuore, si trasformerà in un buco incolmabile. Una sofferenza irrisolta che potrà dare vita ad una serie di problematiche importanti, dall’impossibilità di costruire un rapporto equilibrato e stabile alla via degli eccessi.

Spesso infatti, sono proprio gli eccessi, i segnali che fanno comprendere che, una persona ha una sofferenza nel cuore e nell’anima.

Altri atteggiamenti che possono far intendere una ferita nel cuore, riguardano quelli di trascurare le relazioni per dedicarsi al lavoro o alla carriera con l’involontario desiderio di arrivare sempre primo. Questo in qualche modo e apparentemente, riempie quel vuoto creato dalla mancanza di amore.

Ammettere di non sentirsi amati però, è il primo passo per la risoluzione del problema, per aprire il cuore a quel sentimento negato così bello.

Portare alla luce la problematica, affrontare quella sofferenza, può far arrivare a diverse consapevolezza, prima fra tutti che amarsi è il primo gesto per poter poi aprirsi agli altri.

Anche se fa paura, dovete aprire il vostro cuore e quando lo farete, sarà bellissimo.