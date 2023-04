Profilo social di coppia: ecco perché non dovresti mai crearne uno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

L’amore è sempre bellissimo, anche ai tempi dei social. Certo, si fa più complicato perché la possibilità di conoscere altre persone e cadere in tentazione è più alta che mai. Non è un caso che, proprio negli ultimi anni, ci sia stata una forte impennata della percentuale dei tradimenti che avviene proprio attraverso il web e i social network.

Intendiamoci, non vogliamo spaventarvi, piuttosto la nostra esigenza è quella di mettervi in allerta da una soluzione precipitosa e dissennata che, forse, ha già fatto capolino nella vostra mente. Se state pensando infatti di eliminare il problema alla radice creando un profilo di coppia, sappiate che questa è davvero una pessima idea e vi spieghiamo subito il perché.

Il web ha facilitato la nostra vita e le connessioni con le persone, la famiglia e gli amici lontani. Ma ha creato non pochi problemi alle coppie, a partire dalla famosa spunta blu che ha messo in crisi molte relazioni, passando per la nascita di numerose chat di incontri, come il celebre Tinder, nelle quali ogni tanto qualcuno, spinto da curiosità (e basta?) si perde.

Ma un profilo social di coppia può davvero rendere immuni le relazioni dai tradimenti? La nostra risposta è no, e indipendentemente dalla motivazione che vi spinge verso quest’idea i motivi per cui non cadere in quella che può trasformarsi in una trappola sono davvero tante, scopriamole insieme.

Nonostante siate legati dall’amore, e aggrappati all’idea più romantica che questo restituisce, è bene ricordare sempre che i due partner sono e resteranno per sempre due identità distinte, e questo dovrebbe accadere sia nella vita reale che online.

È bene specificare che avere un profilo social, e scegliere di usarlo per comunicare con amici, parenti o con il mondo intero, non compromette la relazione: Facebook o Instagram sono solo degli strumenti forniti da qualcun altro. È nostra, invece, la capacità di scegliere con consapevolezza come utilizzarli.

Nonostante le ovvietà ripetute fino a questo momento, qualcuno ogni tanto sceglie di cedere alla tentazione di creare un profilo di coppia per i motivi più disparati. Anche se armati di sole buone intenzioni, come il voler mostrare al mondo la felicità e la quotidianità condivisa con il proprio partner, il profilo di coppia nasconde delle insidie che possono diventare davvero pericolose per il rapporto.

Prima di vederle, però, partiamo dal principio: c’è davvero bisogno di sbandierare al mondo di essere felici e innamorati? E quale sarebbe lo scopo? Interrogarsi su questa domanda, e scavare dentro di noi alla ricerca delle risposte, può essere davvero un toccasana per il futuro del rapporto. Del resto quanto amore, rispetto e felicità ci sia all’interno della vostra coppia è qualcosa che riguarda noi soltanto. Non credete?

Se poi l’idea di creare un profilo social nasce in seguito a un desiderio di possesso e di controllo occorre agire tempestivamente e fermare la situazione sul nascere perché è chiaro che c’è davvero qualcosa che non va, e non si tratta di una sana gelosia. Le relazioni, di qualsiasi entità, sono basate sulla fiducia e sul rispetto. E un profilo di coppia, questo è chiaro, non vi aiuterà a rendere il rapporto sano ed equilibrato.

Ci sono poi anche degli svantaggi pratici e oggettivi nell’avere un profilo di coppia, a partire dalla data di nascita e dalle informazioni personali. Chi mette cosa? E se poi un’amica volesse farvi una dedica speciale sulla bacheca? E se un suo amico volesse fare lo stesso? Insomma, si tratta di una gran bella confusione di cui si può fare veramente a meno.

Se tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento non è bastato a farvi cancellare il profilo di coppia già creato, o a rinunciare all’idea di condividerne uno, allora date un’occhiata a questo elenco di motivi per cui non dovreste mai aprire un profilo social di coppia. E chissà che così rinuncerete finalmente a quest’azione kamikaze.

La privacy, questa sconosciuta . Per parlare con gli amici abbiamo molti strumenti, tra cui anche i social network. E se lo vostra migliore amica volesse inviarvi un messaggio privato? Se volesse condividere una foto o una notizia personale? Passerebbe al vaglio dell’altro partner e questo priverebbe sia lei, che voi, della vostra privacy. Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche per lui.

. Per parlare con gli amici abbiamo molti strumenti, tra cui anche i social network. E se lo vostra migliore amica volesse inviarvi un messaggio privato? Se volesse condividere una foto o una notizia personale? Passerebbe al vaglio dell’altro partner e questo priverebbe sia lei, che voi, della vostra privacy. Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche per lui. Chi condivide? Non bisogna per forza condividere tutti gli istanti della propria vita, ma anche a volerlo fare non c’è nulla di male. Ma in questo caso: chi dei due pubblicherà ? Che si tratti di una foto, di un pensiero, di uno stato d’animo o di un traguardo lavorativo, sarà davvero difficile sfruttare la propria bacheca personale che, in questo caso, personale più non è.

Non bisogna per forza condividere tutti gli istanti della propria vita, ma anche a volerlo fare non c’è nulla di male. Ma in questo caso: ? Che si tratti di una foto, di un pensiero, di uno stato d’animo o di un traguardo lavorativo, sarà davvero difficile sfruttare la propria bacheca personale che, in questo caso, personale più non è. Taggo lui o taggo lei? Se volete creare un profilo di coppia social per preservare la vostra relazione, mettete anche in conto il fatto che potreste rovinare le vostre amicizie. Non solo i vostri amici si guarderanno bene dallo scrivervi, ma andranno in totale confusione quando toccherà taggarvi. Oppure, semplicemente, smetteranno di farlo.

Se volete creare un profilo di coppia social per preservare la vostra relazione, mettete anche in conto il fatto che potreste rovinare le vostre amicizie. Non solo i vostri amici si guarderanno bene dallo scrivervi, ma andranno in totale confusione quando toccherà taggarvi. Oppure, semplicemente, smetteranno di farlo. La fine della storia. Probabilmente non avete neanche contemplato l’idea che la vostra storia possa finire. Eppure capita, ed è qualcosa che succede spesso e inaspettatamente. E in quel caso non solo dovrete affrontare il dolore di un addio, ma vi ritroverete a dover risolvere anche le questioni legate al profilo in comune e alle password. Ne vale davvero la pena?

Ecco le nostre conclusioni: se avete già creato un profilo di coppia cancellatelo, se ci state pensando eliminate l’idea. Concentratevi sulla vostra relazione d’amore, pura e autentica: un profilo social condiviso non vi darà la stabilità di coppia che state cercando, a farlo sarà soltanto il sentimento e il rispetto reciproci. E se proprio non ci riuscite, allora, buttate via il telefono: è tempo di dedicarvi alla vita vera, insieme.