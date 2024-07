Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Le coppie (davvero) felici postano meno foto sui social?

Da sempre su ogni social media campeggiano immagini di fidanzati che proclamano la loro passione, le mani a formare un cuore e frasi tipo “Per sapere quando ti amo conta le stelle” oppure “Sei la migliore canzone della mia estate”. Ma tutta questa esibizione di amore, per molti piuttosto irritante, corrisponde alla realtà? Insomma, chi più si posta più si ama o è il contrario? In giro ci sono opinioni diverse. “Non pubblico mai contenuti relativi alla mia compagna o alla nostra storia. Poi io voglio essere definito come persona a sé, non in funzione della mia coppia”, dice Alessandro, 22 anni. Sara, 18 anni, sostiene invece: “Postare contenuti di coppia mi piace molto perché posso condividere il mio amore con tutti”. Julia e Matteo, fidanzati ventenni, sono concordi: “Le coppie super felici sono fake, pensano di stare in un reality”.

Amore e contenuti di coppia

Immagini social per storie in bilico

Anche la scienza si è interessata a questo fenomeno, con l’intento di capire se la presenza di foto di coppia sui social fosse l’effettiva dimostrazione di un sentimento solido e sereno. Alcune ricerche di psicologia hanno evidenziato che una più alta “visibilità” della relazione può indicare che una o entrambe le persone coinvolte si sentono insicure. Insomma, la coppia che posta sempre foto potrebbe farlo per dimostrare qualcosa non solo al “pubblico” ma anche a se stessa. Nel 2021 un sondaggio di Skotkit, rinomata comunità online di fotografi, rivelò che chi postava più foto di coppia a settimana si diceva più infelice di chi ne pubblicava di meno.

Conferme ma anche ricordi

Insomma, chi posta foto della propria love story in realtà sarebbe più dubbioso e triste di chi non lo fa. Nei social cercherebbe le conferme alla solidità della sua relazione, perché più si mostrano a tutti le immagini della propria intesa d’amore, più quel sentimento viene percepito (anche da se stessi) come vero e sicuro. Ma se un lato i social restano il palcoscenico dove chiunque può recitare una parte – di solito è quella della persona felice, attraente, di talento, invidiabile – dall’altra sono anche la piattaforma in cui ognuno raccoglie i ricordi e gli eventi della propria storia in una specie di cloud collettivo aperto a tutti.

Diario digitale in condivisione

Una coppia quindi può gradire il fatto di poter raccogliere le immagini del proprio amore in uno spazio digitale condivisibile e ripercorribile, una sorta di diario visibile dal proprio cellulare, da soli o insieme. Il concetto è simile a quello dei boomer che tengono le stampe delle loro foto più significative nelle cornici esposte sui mobili o appese sui muri. Gli innamorati scrollano i loro profili e ritrovano momenti piacevoli della loro story che diventano indimenticabili, oltre che testimonianza reciproca del loro sentimento. Quindi non si dovrebbe dare un significato negativo a priori su chi posta il selfie del brindisi di coppia con gli spritz in controluce: non sempre è il segno di di una banale ostentazione di un sentimento stereotipizzato. È solo che agli innamorati piace vedersi sui social!

Un like non si nega a nessuno (o quasi)

Chi posta più foto e video di coppia, dunque, ha varie motivazioni, non per forza legate a problemi relazionali o di prevalenza dell’apparire sull’essere. Sì, l’oversharing può celare disagio, ansia, problemi di autostima carente o sbilanciata, ma questo non dovrebbe essere un nostro problema: se tutto quel surplus di amore ci infastidisce, basta passare a un altro profilo o alle immagini successive. Ma ai due amici super romantici che si baciano sullo sfondo della Tour Eiffel regaliamo un like. Non ci costa nulla e loro saranno contenti.

La decisione è solo della coppia

E noi? Se ci piace condividere le immagini della nostra coppia, facciamolo pure. Ma se scegliamo di essere più riservati, teniamole per noi: nessuno ci obbliga a pubblicarle, perché siamo noi – come coppia – a decidere che tipo di relazione avere con i social, non il contrario. Ognuno di noi è libero di vivere i social media a modo suo, postando le immagini che preferisce, sempre nel rispetto delle corrette regole di comportamento. L’importante è non prendersela troppo se qualcuno lascia una battuta caustica sul clip fatto solo di baci, né risentirsi se qualcun altro scrive che dobbiamo far vedere il partner e non solo il gatto. In realtà, di quali immagini postare sui social è affare solo dei due protagonisti della coppia.

Posta la coppia… senza farti odiare!