Il potere terapeutico dell’amicizia, quella vera

Quella tra amiche, è una storia d’amore che non conosce limiti e confini, è qualcosa che riempie il cuore e la vita, è un legame indissolubile su cui fare affidamento. Possiamo dirlo ad alta voce: l’amicizia, quella vera ha un potere terapeutico, ecco perché non dovremmo mai trascurare questi rapporti.

E non parliamo di quelli effimeri che scandiscono le nostre giornate a suon di aperitivi e uscite, anche se, anche quelli è chiaro, fanno parte del gioco. Piuttosto facciamo riferimento a quei legami profondi e importanti che rappresentano uno dei doni più belli che la vita potesse farci.

Perché un’amica vera è colei che in grado di leggerci dentro, di comprendere i nostri silenzi, di guardare oltre ogni gesto e ogni atteggiamento. Spesso è lei capirci più di quanto possiamo fare noi stesse, ed è ancora lei a prenderci per mano e a scegliere di accompagnarci per affrontare un viaggio, anche se non conosce la meta. Perché lei c’è e sempre ci sarà.

E più passa il tempo più impariamo a comprendere come l’amicizia, quella vera, non fa solo da sfondo alla vita sociale necessaria in età adolescenziale. Queste persone infatti restano, quando tutti gli altri vanno via e diventano preziose quando tutto il mondo sembra crollare o ancora, nei momenti di solitudine che si affacciano prepotenti nella vita con il trascorrere del tempo.

Arrivano i trenta, poi i quaranta e poi i cinquanta, tutto cambia e si trasforma, noi in primis e le nostre relazioni con tutte le persone che fanno parte della nostra vita. I figli vanno via e intraprendono le loro strade e carriere, le relazioni a volte finiscono e anche i legami di sangue, a volte, non sono in grado di riempire i momenti di vuoto e solitudine. Perché a pensarci, lo abbiamo imparato col tempo che la famiglia è quella che si sceglie.

E le amiche, ne siamo certe, sono delle sorelle acquisite con le quali scegliamo di condividere il resto della vita. Perché tutto cambia, anche i legami stessi, si trasformano, mutano con il tempo e si evolvono. Ma una vera amica, è quella ci salva la serata, la giornata, ma soprattutto la vita.