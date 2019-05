La risata è la migliore medicina. Ecco perché fa bene alla salute

editato in: da

Farsi una bella risata è piacevole: questo è un dato di fatto che non ha bisogno di essere confermato dalla scienza. La scienza, invece, interviene per sottolineare un altro aspetto legato alla risata e ai suoi effetti benefici sulla salute. Non parliamo soltanto di effetti legati all’umore (naturalmente ci sono anche quelli), ma anche di come una bella risata influisca positivamente sull’organismo.

Non è paragonabile esattamente a un esercizio fisico, ma può rappresentare un valido inizio. Ridendo in maniera continuata e con forza si allenano gli addominali e si bruciano molte più calorie di quando si è a riposo. Non mancano i vantaggi anche per il cuore. Ridere con gusto permette un miglioramento del flusso di sangue nel sistema vascolare e rinforza il muscolo cardiaco. Studi medici confermano poi che un sistema vascolare in salute, contribuisce al corretto funzionamento anche del sistema immunitario.

Ridere provoca benessere e aiuta a rilassarsi. Una bella risata consente un rilascio di dopamina da parte del cervello. La [dopamina è una sostanza che genera la sensazione di felicità e benessere. Anche dopo la risata questo status particolare dura circa tre quarti d’ora. Inoltre, ridendo, si riesce a eliminare tutta quella serie di emozioni negative che stazionano nell’animo. Certo, non si risolvono tutti i problemi con una risata, ma la negatività, per un po’, ci abbandona.

L’umorismo che si ingenera con una risata è un’ottima iniezione di fiducia. Si accresce l’autostima e la sicurezza nei propri mezzi. Quando si fa partire una risata e la si condivide con altre persone aumenta l’apprezzamento di sé. Esiste poi la risata contagiosa. Molto spesso, quando si vede una persona che sta ridendo, è molto difficile resistere alla tentazione di non ridere. La voglia di partecipare è molto forte. Gli scienziati spiegano infatti che si tratta di un importante forma di comunicazione sociale. Se all’interno di un gruppo ristretto di persone comincia a diffondersi una risata coinvolgente i rapporti si rinsaldano in maniera più forte e stabile. Se poi la risata è forte e coinvolgente può anche capitare che non ci si ricordi nemmeno da chi abbia avuto origine questa ondata di buonumore.

In conclusione vi diamo però un piccolo consiglio: se siete insieme ad altre persone e il buonumore è dilagante, controllate di essere nelle condizioni ideali per mettere in mostra il vostro sorriso (vedi pezzi di cibo incastrati tra i denti), altrimenti potreste essere proprio voi il motivo della risata.