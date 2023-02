Lei mi ha lasciato, ma dice che un giorno torneremo insieme

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Lei mi ha lasciato, ma dice che sono il suo grande amore

Ciao, mi chiamo D. e ho 34 anni. 3 anni fa ho conosciuto lei, più piccola di me di 12 anni, e ho letteralmente perso la testa. Dopo pochi mesi di fidanzamento siamo andati a convivere, lasciandoci trasportare dall’entusiasmo e dalla passione. Ma già dopo pochissimo sono iniziati i problemi. Lei ha cominciato a lavorare, prima viveva con i genitori e non lo faceva, e ad accusare quella quotidianità fatta di casa, cucina e lavoro. Ovviamente anche io facevo la mia parte, ma lei era abituata a non fare niente, prima della convivenza. Abbiamo poi iniziato a discutere perché quasi tutti i giorni lei andava a ballare rientrando alle 5 di mattina, proprio quando io uscivo per andare a lavoro. Non ci incontravamo mai e a me questo pesava, così le ho chiesto di ridurre le uscite. Non le ho mai impedito di andare a ballare, questo lo voglio precisare, solo che devo ammettere che non ero entusiasta di saperla fuori ogni notte. In una delle ultime discussioni, forse la più pesante, lei ha fatto le valigie ed è tornata dai suoi, lasciandomi da solo nella casa che avevamo preso in affitto. Ormai ci siamo lasciati da quasi un anno, ma continuiamo a vederci e a sentirci ogni tanto. Lei dice che mi ama e che mi amerà sempre, ma non vuole tornare con me. Tutte le volte che provo a chiudere definitivamente lei torna, con un messaggio o con una chiamata, insistendo sul fatto che un giorno potremmo tornare insieme. Ho messo in standby tutta la mia vita da mesi, per lei. Ma quanto dovrò ancora aspettare?

Caro D., se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che l’amore, quello vero, non conosce limiti geografici o temporali e sa resistere, nonostante il tempo e le distanze. Se il sentimento che provi nei confronti di questa ragazza è grande e puro, come io immagino che sia, probabilmente riuscirai ad aspettarla, ancora e ancora. Ma quello che devi chiederti, adesso, è se è giusto farlo.

Vedi, io me la immagino la vostra storia, travolgente e passionale, intensa e ardente. Una di quelle relazioni che tutti abbiamo vissuto nella vita e che, probabilmente, non dimenticheremo mai. E non metto in dubbio i sentimenti che avete nutrito uno nei confronti dell’altra, ieri così come oggi. Non dubito neanche delle sue parole, quelle che ti descrivono come il suo grande amore, perché probabilmente lei crede che sia davvero così. Eppure nessun grande amore, chiamato tale, si farebbe spezzare dagli ostacoli come è successo a voi.

Ogni coppia, chi più e chi meno, si ritrova ad affrontare piccoli e grandi problemi. Ma è proprio la volontà di superarli insieme a fare la differenza. Nel vostro caso, purtroppo, quella voglia è venuta a mancare troppo preso. E mentre tu hai scelto di restare, lei ha deciso di andare via e di rifugiarsi in luoghi e situazioni che, probabilmente, sono più adatti alla sua età e al suo stile di vita. Non gliene faccio una colpa perché tutti abbiamo il diritto e il dovere di scegliere di fare ciò che ci fa stare bene. E lei ha scelto di stare lontana da te.

Io credo che sia arrivato il momento che anche tu prenda la tua decisione. Lei ha rinunciato a te, lo so è brutale dirlo, ma è così. Perché tu vuoi rinunciare alla tua vita per una persona che ha scelto altro? Il fatto che poi lei ti tenga ancora nella sua orbita, a distanza di un anno dalla fine della relazione, è il chiaro segnale di una persona che non pensa al tuo benessere, ma solo al suo.

Forse ci crede davvero quando dice che un giorno tornerete insieme. Ma aspettare quel giorno, come tu stesso hai sottolineato, non vuol dire solo mettere in standby la tua vita, ma vuol dire rinunciarci. E l’amore, quello vero, non chiederebbe mai un prezzo così alto. Pensaci!