Le 6 caratteristiche per riconoscere se sei una persona empatica

Pianti improvvisi, risate e sensazioni che non stai vivendo in prima persona ma che riesci a provare davvero? Pensaci, perché se ti capita spesso probabilmente sei una persona empatica.

Anche se ti sembrerà assurdo e poco razionale le persone dotate di empatia sono coloro che hanno la capacità di cogliere, comprendere e provare emozioni e sentimenti altrui. Per questo l’empatia è un’abilità sociale molto utile e soprattutto un dono non comune.

Questa speciale “capacità” però ha il suo risvolto negativo. Per molte persone tutto questo vuole dire caricarsi senza controllo anche di sentimenti negativi, ansie e brutte sensazioni nel semplice momento in cui altri le provano.

Se ti riconoscerai in queste 6 caratteristiche allora, anche tu, possiedi questa speciale abilità.

Sei una donna e probabilmente potresti essere empatica di natura

Diversi studi sul tema, hanno infatti evidenziato che le donne sono più empatiche degli uomini e che c’è quindi una sorta di attitudine di genere. Ovviamente non bisogna generalizzare, non tutte le donne sono molto empatiche, come ci sono parecchi uomini che lo sono.

Riesci a sentire le emozioni degli altri, anche quando non sono presenti

Chi è empatico riesce a captare i “campi di energia” di persone con cui ha un forte legame e spesso gli capita di chiedersi “Perché provo queste emozioni quando non sono davvero mie?”

La sera sei spesso stanca senza motivo. Questo aspetto è molto comune nelle persone empatiche che durante la giornata hanno contatti con diverse persone, provando le loro sensazioni si fanno carico di tutto e la sera, arrivate a casa subiscono lo “scarico emotivo”. A causa di questo hanno bisogno di passare del tempo da sole e amano stare in mezzo alla natura per ricaricare le energie.

Hai un forte sesto senso e riconosci chi mente

Quando riescono a provare le sensazioni altrui spesso, gli empatici, capiscono anche quando la persona che si rivolge a loro sta mentendo o se sta nascondendo qualcosa, senza sapere però il motivo ma appunto a “sensazione”.

Spesso vieni additata come troppo sensibile “per niente”

Una persona empatica ha una tale sensibilità che spesso si ritrova a provare sentimenti di dolore o felicità anche per persone che non conosce, scene viste in tv o episodi raccontati. Ad esempio commuoversi anche davanti ad un video o aver voglia di festeggiare il successo di qualcuno come se fosse il proprio.

Sei troppo buona

L’ultimo tratto caratteristico nelle persone empatiche è che hanno un grande cuore e si si sacrificano molto per le altre persone, questo tipo di aspetto le porta a impegnarsi per qualsiasi persona, amico o sconosciuto che si trovi in difficoltà a volte rimanendo per prime turbate dalla loro situazione. Se vi siete ritrovate in queste 6 caratteristiche allora non ci sono dubbi: siete empatiche.

E nonostante questo grande dono sia così complicato e a volte, pesante da gestire, sappiate che siete persone speciali e avrete sempre una marcia in più rispetto agli altri. Non a caso l’empatia è una delle caratteristiche che spesso hanno i leader carismatici, grandi donne della storia e noti personaggi del mondo dello spettacolo.