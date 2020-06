Sii coraggiosa, sii te stessa

Augurati di essere sempre coraggiosa e ribelle,. Tutte le esperienze, le emozioni e le scelte sono sempre tue, così come è tua la responsabilità di ogni passo, di ogni successo e fallimento che ci sarà nella tua vita. Ma questo non deve portarti ad avere paura, o a camminare in punta di piedi per non farti sentire o vedere, al contrario: la vita è tua, e sei solo tu a decidere come costruirti la felicità