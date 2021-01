Non sposate, senza figli: ecco chi sono le donne più felici

editato in: da

Abbiamo voluto l’amore, lo abbiamo cercato e inseguito per ottenere quel lieto fine tanto caro alle favole più belle. Ed eravamo anche soddisfatte del risultato raggiunto: il partner ideale, il matrimonio da sogno e la nascita dei figli per suggellare quella promessa d’amore.

Eppure ci siamo ritrovate, in men che non si dica, infelici della nostra vita e delle scelte che abbiamo fatto chiedendoci più volte il perché. Ecco, la risposta arriva dalla scienza, ma dobbiamo avvisarvi che non vi piacerà per niente.

Secondo Paul Dolan, Capo Dipartimento e Professore di Scienze comportamentali e psicologiche presso la London School of Economics and Political Science, le donne sono più felici senza figli e senza coniuge.

Forse lo sospettavamo già, vedendo la leggerezza e la tranquillità di tutte quelle amiche che hanno scelto di non sposarsi e di restare emotivamente indipendenti. Forse le abbiamo persino invidiate, qualche volta, nascondendo però i nostri veri sentimenti.

E la conferma, che la loro vita sia più felice della nostra, arriva dalla scienza che ha catalogato tutte coloro che non hanno marito, né figli, come il sottogruppo più felice della popolazione. Ma questo non è l’unico tasto dolente di questa storia, sembra infatti che le donne single, o comunque senza marito e figli, abbiano maggiori probabilità di vivere più a lungo rispetto a tutte le altre.

Un tempo, e neanche troppo lontano, gli indicatori utilizzati per misurare la soddisfazione personale, risiedevano proprio nel matrimonio e nella creazione di una famiglia, oggi è tutto cambiato. Ma attenzione però, sembra proprio che la differenza di genere passi anche per la felicità.

Se infatti noi, che abbiamo scelto di seguire il cuore e l’amore, siamo destinate a una vita meno felice, e anche più breve, al contrario gli uomini trarrebbero dal matrimonio e dalla famiglia un grosso giovamento dal punto di vista economico, emozionale e persino salutare!

Una delle ultime pubblicazioni di Dolan, Happy Ever After, elenca una serie di casi, e quindi di “prove”, che sostengono la sua tesi rispetto al grado di felicità di donne sposate, non sposate e con figli. Tuttavia, il consiglio è quello di fidarvi delle nostre parole e non approfondire oltre perché la verità potrebbe essere ancora più drammatica.

Sembrerebbe, infatti, che le donne sposate abbiano un rischio maggiormente elevato di patologie fisiche e mentali rispetto alle loro controparti single. Ma comunque vada, potremmo sempre dire di aver avuto coraggio di seguire il nostro cuore, non trovate?