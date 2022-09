Cosa fare se ti piace il fratello della tua migliore amica

Laurea in Filosofia e Master in Giornalismo Internazionale LUISS. Trainer certificata CONI e FIF (Mat base e avanzato). Studia Anatomy in Motion (Gary Ward) e Qi gong.

Capire se hai una cotta per lui

Potrebbe capitare che il fratello della tua migliore amica, che in un primo momento magari non avevi notato, con il passare del tempo diventi, diciamo, interessante, notevole e di bell’aspetto. Allora accade che in te nasca un certo interesse, difficile da palesare e spiegare e anche non semplicissimo da dichiarare, persino a te stessa. In altri casi, magari, questo bel ragazzo non hai avuto modo di incontrarlo per tutto il tempo della costruzione solida dell’amicizia con la tua amica e, appena lo hai visto, ti ha rubato il cuore. In altri casi, la frequentazione con la tua amica magari piano piano ha coinvolto suo fratello e tu, nel tempo, ti sei resa conto che ti interessa avere la sua opinione, uscire spesso anche con lui, vederlo separatamente. Che fare? Come gestire la cosa rispettando la tua autonomia e al contempo l’amicizia con la tua migliore amica?

Un fattore da non sottovalutare: il dato anagrafico del fratello. Se sei grande rispetto a lui e magari tu e la tua amica siete coetanee, potresti sentire un senso del dovere e un afflato responsabile che ti impedisce anche solo di pensare di conoscerlo meglio o approfondire. Una cotta rimane una cotta e a volte le cotte si lasciano anche solo passare in modo maturo. Ma se ti accorgi che nasce gelosia, trasporto, sentimento, allora il toro va preso per le corna e si deve iniziare a pensare a cosa fare. Per capire se hai una cotta per il fratello della tua migliore amica, ecco alcuni indizi inequivocabili, che ti aiuteranno a dipanare la matassa emotiva:

Ti innervosisci

In sua presenza diventi fragile, nervosa, dici cose che non vuoi dire o finisci col dire l’opposto di quel che pensi. Osserva la cosa da un altro punto di vista e cerca di prendere un minimo di distacco rispetto alle tue reazioni spontanee, senza negarle, ma prendendone coscienza totalmente.

Ti si stringe lo stomaco in sua presenza

Se quando il fratello della tua amica compare nella stanza o ti sta vicino si verifica un vero e proprio cambiamento interno, allora dovresti considerare che le emozioni si stanno muovendo a livello viscerale e profondo. Forse sta nascendo un sentimento che mette radici e qualsiasi reazione fisica ti crea, va accettata.

Ci pensi spesso quando sei da sola

Se quando sei da sola hai voglia di vederlo, di sentirlo, di sapere su di lui altro, di conoscerlo meglio, potresti star nutrendo una vera e propria cotta per questo ragazzo che, vuoi o non vuoi, fa parte della stessa famiglia della tua migliore amica. Non sotterrare questo sentimento sincero e ammettilo, fallo tuo.

Come dirlo a lei

Se decidi di comunicare alla tua amica come stanno le cose, devi dotarti di pazienza, comprensione, delicatezza. Fino al momento in cui tieni la cosa per te, cerca di agire in modo riservato, educato, gentile e rispettoso per tutti. Cerca di tirare un vostro lato forte e neutrale. Non usare trucchetti psicologici o seduttivi se puoi, rimani semplici ed acqua e sapone. Non si tratta di sembrare timide per forza, ma di nutrire un aspetto pudico, naturale, vivo.

Se arrivi a dirlo alla tua migliore amica vuol dire che inizi a essere veramente sicura dei tuoi sentimenti. In quel caso, dicendolo a lei, puoi anche chiederle consigli sul carattere, sui gusti e le sue passioni. Potrebbe persino aiutarti ad agire per conquistarlo. Se invece ti trovi di fronte a un’amica che si irrigidisce all’idea che voi due possiate finire insieme, devi accettarlo. Evita mezzi e stratagemmi e cerca di parlare chiaro con la tua amica. Ricorda sempre che una prima reazione rigida ci sta. Nel tempo potrebbe capire e accettare, anche se la prima reazione ti porta freddezza e distacco. Dai tempo alla tua amica di accettare. Non chiuderti anche se lei si chiude e non diventare insistente se noti che l’informazione ha prodotto un cambiamento grande nell’amicizia.

Valuta anche che le sensazioni passano e quella che ora pensi sia una bella cotta nei mesi o nelle settimane addirittura potrebbe rivelarsi un fuoco fatuo. Vero anche il contrario, ovvero che, magari, tu e questo ragazzo vi date un primo appuntamento, la tua amica concorda con questo e piano piano ti ritrovi in una coppia felice e stabile. In questo caso ovviamente il rapporto con la tua amica va modificandosi, ma si tratta di un processo del tutto naturale.

Se vedi che il fratello della tua amica ha un’indole abbastanza leggera e fluttua con gioia da una ragazza all’altra, cerca di difenderti, ma senza andare con l’armatura. Anche se la tua amica ti avvisa che suo fratello ha i tratti da conquistatore seriale, tu ricorda quanto vali e non farti spaventare, ma se capisci che non fa sul serio e ha l’abitudine di giocare, tutelati.

Lui ti piace: 3 errori da non fare

Vediamo insieme 3 errori che dovresti evitare per portare avanti una situazione delicata come questa:

Escludere la tua amica

Un grande errore che resta purtroppo frequente in questo tipo di situazioni: farsi prendere dal trasporto e arrivare a escludere, per via della passione, la tua amica, parzialmente o totalmente. Sbagliato. Cerca di esprimere il tuo amore ma anche di dosare gli affetti; non catapultarti a mille in lui andando a escludere lei, creando quindi un rapporto esclusivo che genererebbe solo flussi di sofferenza e disagio. Resta nel flusso delle tue sensazioni ma affronta tutto passo dopo passo, senza farti travolgere dalla situazione d’amore travolgente che potrebbe far soffrire lei.

Parlare a lui di lei

Se la confidenza con lui aumenta, evita di fare il grande errore di spifferare a lui faccende che riguardano lei. Anche se lui ti parla di sua sorella, cerca di mantenere un assetto neutrale e non prendere le parti se riesci. L’equilibrio inizialmente potrebbe essere difficile da raggiungere (anche la tua amica potrebbe parlarti di suo fratello), ma se mantieni un assetto puro, non devi temere nulla.

Non avere equilibrio emotivo

Ricorda che i rapporti vanno gestiti con un equilibrio emotivo che dimostra anche una certa dote matura e sparge onde positive, incoraggia tutti al sostegno e alla versione migliori di se stessi. Momento per momento capirai cosa fare nel dettaglio come azioni e riuscirai a capire cosa accade per bene nella tua vita. Ricorda che per gestire bene le emozioni dobbiamo anche sempre cercare di coltivare un minimo di solitudine. Non sentirti in colpa e cerca di vivere nel pieno del coraggio e dell’abbondanza. Accogli tutto con equilibrio e aprendo le braccia a una forma sincera di dialogo sia con la tua migliore amica sia con suo fratello, definendo, via via, i confini. Se ci credi, potrebbe diventare una dimensione reale molto benefica per tutti.