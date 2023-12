Poseidone, come archetipo, simboleggia non solo il potere incontenibile e misterioso dell'oceano, ma anche la forza selvaggia e volubile dell’animo umano

Un’energia potente e inarrestabile, un mistero che si cela nelle profondità dei mari e nei cuori degli uomini. È simile all’oceano stesso: tranquillo e pacifico in superficie, ma capace di trasformarsi all’improvviso in una tempesta temibile.

Questa doppia natura, questa capacità di transitare dalla completa calma a una tempesta violenta in un battito di ciglia, è affascinante e quasi ipnotica. Ecco solo alcuni degli elementi distintivi dell’archetipo di Poseidone. Ma che cos’è un archetipo?

Gli archetipi sono modelli originali che si ripetono costantemente nella storia e nelle culture. Radicati nel nostro inconscio collettivo, rappresentano espressioni essenziali della psiche umana e si manifestano attraverso miti, fiabe, sogni e opere d’arte.

Secondo la psicologia archetipica, la mitologia non è solo un insieme di racconti antichi, ma una lente attraverso la quale esplorare le profondità della nostra anima, riflettere sulle nostre esperienze e sul nostro comportamento. Sono i modelli universali che ci guidano, influenzando le nostre decisioni e le nostre azioni, forze invisibili che danno forma ai nostri pensieri, ai nostri desideri e alle nostre paure.

In ognuno di noi risiedono, dunque, archetipi, potenti dèi che ci accompagnano nel nostro cammino nella vita. Oggi, tuffiamoci nell’abisso del mistero e delle emozioni per scoprire uno degli archetipi più affascinanti e inscrutabili: Poseidone, il dio del mare. Con il suo potente tridente e il suo regno di acque tumultuose, Poseidone ci invita a esplorare le profondità nascoste del nostro essere, dove le correnti emotive fluiscono libere e potenti come l’oceano stesso.

Poseidone: passione e istinto

Nell’antica mitologia greca, Poseidone regna come il signore del mare, protettore dei marinai e delle acque. Il suo potere è tanto vasto quanto l’oceano che governa, simbolo di forza indomita e passione incontenibile. Con il suo tridente può scatenare terremoti e tempeste, ma anche placare le acque più turbolente, riflettendo il suo carattere dualistico, tra istinto selvaggio e controllo sovrano.

La sua figura incarna la potenza primordiale dell’acqua, elemento essenziale alla vita, ma anche capace di generare distruzione. Caratteristiche che ci guideranno attraverso la complessità di Poseidone, una divinità che rappresenta la passione e l’istinto, la furia e la calma, la tempesta e la bonaccia.

L’individuo che incarna l’archetipo di Poseidone, come il dio del mare, è potente e imprevedibile, ma allo stesso tempo è capace di grande profondità. È irrimediabilmente attratto dal mistero e dall’ignoto, sempre pronto a navigare in acque inesplorate, sia fisiche che emotive.

La sua forza risiede nella capacità di affrontare le tempeste della vita con coraggio e determinazione. Tuttavia, come il mare, può essere volubile e turbolento, i suoi umori possono cambiare rapidamente e senza preavviso.

Inoltre, è un guardiano innato, un protettore delle persone e delle cose a cui tiene. Non esita a combattere per le sue convinzioni ed è pronto a sacrificare sé stesso per garantire la sicurezza e il benessere degli altri, dimostrando un senso di lealtà e responsabilità tanto profondi quanto l’oceano che rappresenta.

Il lato oscuro di Poseidone

Ogni mito, indipendentemente dalla sua grandezza, ha un lato oscuro. E Poseidone non fa eccezione. Quando si lascia sopraffare dai propri istinti ed emozioni, può diventare emotivamente instabile, egocentrico e dominante.

Questa caratteristica si manifesta principalmente nei rapporti con le donne, in cui assume un atteggiamento dominante, a tratti prepotente. La sua frase tipica, “chi non è con me è contro di me“, rivela una visione del mondo rigidamente polarizzata che non permette sfumature o compromessi.

Nel suo mondo, infatti, esiste una divisione netta tra amici e nemici, alleati e avversari, senza spazio per i grigi intermedi.

Ma proprio come le tempeste possono rivelare tesori nascosti, anche la scoperta di questo lato oscuro può offrire una visione più completa e profonda di questo affascinante personaggio mitologico, e far riflettere sulle dinamiche di potere che, talvolta, emergono nelle relazioni umane.