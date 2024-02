Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: Getty Images "Apollo e Dafne" - Gianlorenzo Bernini

Nel vasto panorama degli archetipi che popolano il nostro inconscio collettivo, c’è un’icona che brilla come il sole stesso. Apollo, il dio del Sole, il bellissimo figlio prediletto di Zeus, è una figura che incarna l’essenza dell’uomo che sembra essere stato scolpito direttamente dagli dèi dell’Olimpo. Egli è colui che sa sempre cosa fare, quando farlo e come farlo.

Nel nostro percorso alla scoperta degli archetipi maschili, ci imbattiamo in un viaggio affascinante attraverso le molteplici sfaccettature dell’anima umana. Ciascuno è un caleidoscopio di emozioni, esperienze e caratteristiche che riflettono le luci e le ombre dell’uomo moderno. Esplorare queste figure mitiche ci permette di scrutare nel profondo del nostro essere, svelando aspetti nascosti di noi stessi.

La luce splendente di Apollo: il dio del sole e delle arti

Apollo era noto per la sua bellezza e la sua grazia, ma era anche un essere di grande intelligenza e giustizia. Uno spirito che si ergeva al di sopra delle dispute e delle guerre degli uomini e degli dèi stessi, il perfetto esempio dell’uomo che non deve chiedere mai.

La sua figura incarna l’equità e la coerenza, portando ordine nel caos con la stessa facilità con cui il Sole sorge ogni mattina per illuminare il mondo. È la guida sicura che conduce gli altri verso la vittoria, la roccia su cui ci si può sempre aggrappare nelle tempeste della vita. Dotato di frecce dorate, incarna una serie di qualità che hanno plasmato il pensiero e la cultura occidentale per secoli.

La sua intelligenza razionale eccelle nell’esecuzione dei calcoli più intricati e nella soluzione dei problemi più complessi. Osserva il mondo con una calma imperturbabile, resistendo alle passioni e alle emozioni effimere, un distacco che lo consacra come maestro della moderazione e della riflessione. Inoltre, è il patrono delle arti e della musica, nonché dell’architettura e della scienza.

Tuttavia, è anche una figura controversa quando si tratta di relazioni umane. Come un sole radiante che brilla in alto nel cielo, ama chi lo rifugge, allontana chi lo ama e spesso, purtroppo, rovina i rapporti a causa del suo narcisismo. Questo aspetto contraddittorio della sua personalità ci fa riflettere profondamente. Nonostante sia una divinità potente e celestialmente splendente, Apollo condivide alcune delle sfide e delle debolezze umane che tutti noi affrontiamo nella nostra esistenza terrena.

Archetipo di Apollo: risorse e pregi di una divinità

L’uomo che incarna l’archetipo di Apollo è come un faro di virtù, dotato di qualità innate che si rivelano di inestimabile valore nel mondo moderno. Tuttavia, in modo sorprendente, raramente si trasforma in un condottiero, poiché la brama di potere o ricchezza, che spinge l’uomo guidato dall’archetipo di Zeus, non può scalfire la sua razionalità misurata. La sua luce, pur brillante, rimane spesso nell’ombra, una costellazione di saggezza nascosta.

La chiave della sua esistenza è l’equilibrio. L’uomo Apollo non è spinto da impulsi irragionevoli, ma dalla ricerca continua della perfezione in ogni azione che intraprende. La sua capacità di rimanere calmo e centrato nelle situazioni più complesse è una risorsa inestimabile. La dedizione all’incanto e all’armonia lo porta ad aspirare a un livello superiore di esistenza, sia per sé stesso sia per gli altri.

È un archetipo che ci sfida a cercare il meglio nel mondo che ci circonda. Ci ricorda che, nonostante le sfide e le difficoltà, la luce e la bellezza sono sempre a portata di mano, pronte a illuminare il nostro cammino.