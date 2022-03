Perché non riesco a buttare via nulla: la sindrome dell’accumulatore compulsivo

La disposofobia, conosciuta anche con il nome di “disturbo da accumulo”, è un disturbo comportamentale caratterizzato dalla tendenza ad accumulare un gran numero di oggetti, senza essere in grado di buttare via nulla. Infatti, coloro che soffrono della cosiddetta sindrome dell’accumulatore comprano in maniera compulsiva un gran numero di oggetti e, soprattutto, li conservano per anni e anni, anche quando questi non possono essere più di alcuna utilità.

Questa condotta porta il soggetto non solo a vivere in un ambiente disordinato, ma anche ad “affezionarsi” così tanto ad oggetti vecchi e inutili da avere paura di liberarsene e, in alcuni casi, agire in maniera violenta quando qualcuno cerca di convincerli a buttarli. Chi soffre di questo disturbo, giustifica il suo comportamento con la classica frase “non lo butto perché potrebbe servirmi”.

Ovviamente, non c’è niente di sbagliato nel conservare oggetti di valore e ricordi speciali; tuttavia, quando conservare oggetti diventa un’ossessione è necessario correre ai ripari.

Come affrontare la disposofobia