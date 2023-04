Io valgo. E queste 8 cose della mia vita lo dimostrano

Fonte: iStock Tu vali e queste cose te lo dimostrano

Capita a tutti, molto più spesso di quanto vorremmo, di sentirci meno di quello che siamo. Di non riuscire a riconoscere il nostro valore, soprattutto quando abbiamo l’impressione che questo possa smarrirsi in mezzo a tutte le luci che popolano la società dell’apparire.

Capita perché siamo insicuri di quello che abbiamo, di quello che siamo, perché abbiamo paura del giudizio degli altri o perché, come è naturale che sia, siamo caduti nella trappola dell’autocommiserazione in seguito all’ennesimo fallimento.

Così, tra sensi di colpa e delusione, ci lasciamo prendere dallo sconforto lasciando spazio alla tristezza e alla rabbia di quello che poteva essere e che invece non è stato per colpa nostra dimenticandoci, però, di tutto quello che invece abbiamo conquistato nel tempo con le nostre sole forze. Sono questi i momenti, quelli in cui smettiamo di credere in noi stessi e nel nostro valore, in cui dobbiamo fermarci, respirare e ragionare, per ripensare a tutte quelle cose che dimostrano esattamente il contrario.

Mettersi in discussione senza scoraggiarsi

Mettersi in discussione è doveroso. È qualcosa che tutti dovremmo fare, non solo per assumerci le responsabilità delle nostre azioni, ma anche per intraprendere un percorso di consapevolezza e crescita interiore. Esistono, infatti, persone che preferiscono fingere che vada tutto bene, aggrappandosi a quella patinata immagine di copertina che asseconda le aspettative di una società che preferisce apparire, piuttosto che essere.

Dall’altra parte, però, c’è anche chi trasforma quei momenti di introspezione in viaggi pericolosi verso i sensi di colpa e le zavorre emotive, quelle che ci tengono intrappolati al passato privandoci della possibilità di crescere. E no, non è così che dovrebbe andare.

Mettersi in discussione vuol dire aprirsi nei confronti della crescita, imparare dagli errori, accoglierli e da quelli ripartire per creare grandi cose. Ma vuol dire anche imparare a riconoscere il proprio valore, quello che risiede nei successi e anche nei fallimenti.

Quando ci sentiamo scoraggiati da tutto ciò che ci circonda, attribuendo le colpe a noi stessi per quella situazione di impasse, fermiamoci un momento e riflettiamo su quello che abbiamo, su ciò che abbiamo costruito. Il lavoro, per esempio, e quell’impegno quotidiano che portiamo avanti ogni giorno, pur con fatica e sacrificio, e il tempo libero, quello che trascorriamo in solitudine o insieme alle persone che amiamo. Pensiamo alle nostre relazioni, quelle che durano da anni, nonostante il tempo e le distanze, e quelle che di recente hanno fatto capolino nella nostra vita, riempiendola inaspettatamente.

8 cose che dimostrano il tuo valore

I fallimenti e le sconfitte ci scoraggiano, questo è inevitabile. Ma dobbiamo imparare ad accettarli, ad accoglierli e da questi ripartire con l‘obiettivo di affrontare ogni sfida a testa alta.

Certo è che farlo non è sempre semplicissimo. Ecco perché, per trovare quella forza che sembra mancarci quando non vediamo vie d’uscita, dobbiamo imparare a riconoscere ciò che abbiamo costruito fino a questo momento. E per farlo abbiamo individuato 8 cose che dimostrano il nostro valore.