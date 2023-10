Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: Getty Images Conferenza stampa di Miss Universo

Sguardo fiero e visibilmente commosso, sorriso contagioso e tanta emozione: è così che appare nelle fotografie Marina Machete, la giovane donna di 28 anni di cui tutti parlano adesso. Ha partecipato a un concorso di bellezza, e lo ha vinto, ma la sua vittoria è molto di più di una corona e una fascia da esibire, ma è un vero e proprio primato che celebra l’inclusività e la diversità, che mette a tacere i pregiudizi, gli stereotipi e le categorizzazioni, che segna un punto di svolta importante per tutti.

Sì perché Marina, con la sua vittoria che le è valsa il titolo di Miss Portogallo, è la prima donna transgender a concorrere per il titolo di Miss Universo Portogallo. È stata lei stessa a celebrare questo traguardo sui suoi social network dichiarandosi orgogliosa e grata per questa investitura.

Chi è Marina Machete: la prima Miss transgender in Portogallo

Ha 28 anni, Marina Machete, e nella vita è un’assistente di volo. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca in questi giorni dopo che la ragazza è stata selezionata dalla giuria come la nuova Miss Portogallo. Due i primati che questo concorso le ha permesso di ottenere: la giovane è la prima donna transgender del Paese a vincere il concorso di bellezza, nonché la prima a poter concorrere a Miss Universo che si terrà nel mese di Novembre a El Salvador.

La ragazza, attraverso i suoi social network, aveva già espresso orgoglio ed emozione, prima della finale, per essere la prima donna trans a competere nel concorso. Ha spiegato che, prima di questo momento, le regole di accesso non le avevano consentito di partecipare. Gli ostacoli, ha raccontato negli ultimi giorni, non sono stati pochi così come le paure dei giudizi e dei pregiudizi, ma grazie al supporto della famiglia e degli amici alla fine Marina si è lanciata in questa splendida avventura portando a casa un risultato davvero straordinario, per se stessa e per tutte le donne del mondo.

Nata a Palmela, nel distretto di Setúbal, la prima Miss transgender del Portogallo ha raccontato proprio in occasione del concorso di bellezza che da anni si impegna per i diritti e la tutela di tutta la comunità transessuale. Ecco perché, questa vittoria, è molto significativa per la giovane donna e per tutte le persone che l’hanno sostenuta durante il percorso.

Il precedente

La vittoria di Marina Machete segna un traguardo nuovo e inedito in Portogallo, ma non l’unico in Europa. In Olanda, infatti, l’8 luglio Rikkie Kollé è stata incoronata come regina di bellezza. Anche Miss Nederland 2023, appena qualche mese fa, ha potuto vantare il traguardo di essere la prima donna transgender a vincere il titolo in un concorso di questa portata nel Paese, e proprio come marina concorrerà a Miss Universo 2023.

Marina e Rikkie che competeranno insieme al concorso, rappresentando rispettivamente il Portogallo e l’Olanda, avranno così il compito di spianare la strada già aperta da Ángela Maria Ponce Camacho, la modella transgender originaria di Siviglia che, nel 2018, era stata eletta Miss Spagna.