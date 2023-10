Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock La Catalogna distribuirà prodotti gratuiti per il ciclo mestruale

Ogni giorno, una donna su quattro affronta il ciclo mestruale. Nonostante ciò, questo fenomeno del tutto naturale è ancora circondato da tabù e pregiudizi, che ostacolano una comprensione piena di come questo processo influisca nell’universo femminile.

Uno dei problemi maggiormente trascurati, che colpisce molte donne in tutto il mondo, riguarda la difficoltà economica nell’accedere a prodotti sicuri e adeguati. Una situazione fisicamente ed emotivamente difficile, che non può essere ignorata.

Per questo motivo, la Spagna è una delle prime nazioni che si impegna in modo deciso e significativo per risolvere la cosiddetta “povertà mestruale“.

Lo scorso anno, infatti, il governo ha adottato una legge innovativa che promuove la distribuzione gratuita di prodotti per l’igiene mestruale in varie istituzioni pubbliche come scuole, carceri e strutture sanitarie femminili. Questo progetto ha l’obiettivo di migliorare la situazione delle donne, garantendo loro maggior dignità e benessere.

La Catalogna promuove l’accessibilità e l’igiene mestruale

In particolare, la Catalogna ha recentemente adottato un Piano integrato chiamato “Equità Mestruale e Menopausa 2023-2025“, con l’obiettivo di garantire alle donne l’accesso a prodotti per l’igiene mestruale di alta qualità, senza spese aggiuntive.

Parte degli obiettivi principali comprende la distribuzione gratuita di coppette mestruali, slip e assorbenti riutilizzabili presso le farmacie, una soluzione più sostenibile e conveniente.

L’intento è quello di risolvere un problema urgente, che richiede una risposta immediata. Il governo della regione, infatti, ha rivelato un dato preoccupante: una donna su cinque non è in grado di permettersi prodotti per l’igiene mestruale sicuri. Questa situazione pone in evidenza una realtà allarmante per tutte coloro che sono costrette a saltare scuola o lavoro, a rischiare infezioni o addirittura la sindrome da shock tossico.

Pertanto, a partire dal primo trimestre del 2024, sarà possibile ritirare gratuitamente i prodotti desiderati presso le farmacie regionali, utilizzando un codice QR generato dall’app del servizio sanitario.

Prodotti sostenibili: una scelta ecologica che fa la differenza

La decisione della Catalogna di distribuire prodotti riutilizzabili per l’igiene mestruale non solo promuove l’accessibilità economica, ma anche la sostenibilità ambientale.

Se riflettiamo sul fatto che, dal primo ciclo mestruale alla menopausa, una donna può consumare in media fino a 10.000 assorbenti, la situazione diventa allarmante. I prodotti tradizionali sono principalmente composti da plastica, che costituisce fino al 90% del loro contenuto. Ciò significa che possono impiegare oltre 500 anni per degradarsi nell’ambiente.

Al contrario, la distribuzione di prodotti riutilizzabili per l’igiene mestruale in Catalogna riflette l’impegno del governo regionale nel promuovere modelli di consumo più responsabili. Prendendo spunto dal concetto di economia circolare, l’iniziativa mira a incentivare la transizione verso un sistema in cui i prodotti vengono utilizzati e riutilizzati il più possibile, anziché essere gettati via dopo un solo utilizzo. Questa pratica contribuisce notevolmente a ridurre la dipendenza da imballaggi e prodotti monouso, promuovendo così una gestione più sostenibile delle risorse naturali.

È, senza dubbio, di grande importanza che altri Paesi ne seguano l’esempio, adottando misure simili per affrontare questo problema globale. Distribuire gratuitamente prodotti per le mestruazioni non solo risolve la questione dell’accessibilità economica, ma rappresenta un passo significativo verso un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente.