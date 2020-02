Domenico Vacca, lo stilista italiano più amato dalle star e da Ivana Trump

editato in: da

Domenico Vacca rappresenta l’eccellenza del made in Italy negli Stati Uniti e nel mondo.

Direttore creativo dell’omonimo marchio, oltre a essere sinonimo di classe ed eleganza, è lo stilista di celebrità che si contraddistinguono per uno stile raffinato, da Daniel Day Lewis a Dustin Hoffman, da Riccardo Scamarcio a Glenn Close.

Noi abbiamo incontrato Domenico Vacca mentre si trovava a Milano nel pieno della Fashion Week dove si aspettava “un ritorno alla qualità”, “più sostanza che apparenza” dalla moda che negli ultimi anni si trasformata in un grande show.

La donna vestita da Domenico Vacca è “elegante e sexy“, avvolta da tessuti ricercati come il cashmere e la seta. È una donna dinamica che viaggia. E il suo bagaglio perfetto – ci rivela lo stilista – prevede “una camicia di seta che può usare in qualunque momento della giornata o per un cocktail imprevisto, la sera con un jeans o con una gonna in qualsiasi materiale. Aggiungerei anche un blazer che va con tutto, anche con una t-shirt. E poi ovviamente un vestitino…”.

La sua icona di stile oggi? “Margot Robbie”.

Tra le sue clienti più prestigiose, c’è Ivana Trump, che è anche un’amica, per la quale ha creato una borsa, diventata icona del brand, la Julie Bag, di cui lei ne possiede 6 in diversi colori e materiali come il coccodrillo.

Domenico Vacca è anche amico di Melania Trump, attuale moglie del Presidente degli Stati Uniti, e la considera una donna che: “Ha molto gusto”. “Tra lei e Ivana non penso ci sia rivalità.” Anche perché: “Ivana dice di essere la first first lady, essendo stata la prima moglie di Donald. Non penso ci sia una grande gelosia tra le due”. E conferma che Melania può essere paragonata a Jackie Kennedy come icona di stile.

Tornando in Italia, la lista delle celebrità che hanno scelto Domenico Vacca è lunga. Oltre a Riccardo Scamarcio, troviamo Raoul Bova, Valeria Marini e Simona Ventura “che ama i tailleur e le camicie in taglio maschile”.