editato in: da

Il trench è un capo classico, un vero must have intramontabile, per me uno dei capi chiave che è bene avere nell’armadio. Ma da dove deriva il suo nome? Com’è nato questo capo diventato un’icona? Vediamolo insieme e scopriamo come abbinarlo con stile.

Trench: storia di un classico

Il trench prende il suo nome da trench-coat ossia cappotto da trincea: era infatti l’impermeabile dell’esercito inglese ai primi del Novecento. Il materiale di cui era fatto, il gabardine, era un tipo di cotone lavorato in modo molto fitto, che lo rendeva impermeabile. Dettagli fondamentali: la cintura in vita e la costruzione a doppio petto. Colore? Il kaki, ossia quel beige polvere che è rimasto un classico. Com’è passato alla storia? Probabilmente con il film “Casablanca”, indossato da Humphrey Bogart, pellicola che ha fatto la storia del cinema (e del costume).

Trench, storia di un classico e consigli su come abbinarlo: sportivo

Oggi il trench è un capo che si porta con tutto. Svincolato definitivamente da un contesto prettamente elegante, può essere indossato anche in modo più sportivo, ad esempio con un abitino nero e le sneakers: un look perfetto soprattutto in questi giorni in cui la primavera sembra non voler arrivare!

Trench, storia di un classico e consigli su come abbinarlo: con il denim

Trench e denim sono una coppia perfetta. Se indossate il vostro trench insieme al vostro jeans preferito, non sbagliate mai. Dal momento che il beige del trench è un neutro, ravvivatelo con una nota di colore, ad esempio una borsa rossa come nella foto sotto: vedrete che effetto!

Trench, storia di un classico e consigli su come abbinarlo: stylish

Il trench indossato con una décolleté alta e un pantalone a sigaretta diventa immediatamente più stiloso. L’ideale per questo genere di look è quello di legarlo in vita. Un piccolo trucco: non legate la cintura usando la fibbia, ma annodatela come se fosse una vestaglia: effetto easy chic assicurato!