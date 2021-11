Moose Knuckles e Jennifer Meyer per una collaborazione super fashion

Prendi due luxury brand, uno con sede in Canada l’altro in California. Aggiungi passione come fattor comune, ma il gioco non è ancora fatto. Perché questo “matrimonio” di creatività e originalità mette insieme il mondo di Moose Knuckle, marchio outwear di lusso, e quello di Jennifer Meyer designer di gioielli di Los Angeles, per dare vita ad una linea ad alto tasso fashion.

Nella capsule i gioielli abbandonano il ruolo di accessorio, tanto che i capi più preziosi della collezione sono ispirati alle creazioni della designer stessa, come l’adattamento dell’iconico medaglione a cuore placcato in oro.

Questo pezzo distintivo di Jennifer Meyer, lo avevamo visto per la prima volta nel film Spider Man 3 al collo di Jane Watson ( Kristen Dunst) un regalo del suo fidanzato Peter Parker (Toby Maguire).

E quella di Spider Man 3, non è la sola collaborazione con Hollywood. Le sue collezioni sono infatti diventate famose dopo che Jennifer Aniston ha indossato il pendente a foglia sul grande schermo, un gioiello diventato il sogno di tutte!

Da allora la Meyer non ha più dovuto preoccuparsi di far conoscere i suoi monili, i film stessi sono diventati la sua vetrina più bella.

“È stato divertente trasferire in una collezione di capispalla la mia esperienza nell’alta gioielleria ed i temi delle mie collezioni, come le gemme ricamate ed i simboli d’amore e fortuna intrecciati, ovunque” ha sottolineato la designer californiana.

Proprietaria di una boutique di successo a Los Angeles, in breve tempo è diventata una delle mete dello shopping dei vip. E’ infatti gettonatissima tra clienti illustri, tanto che i suoi preziosi gioielli sono in vendita anche da Barneys New York e nei migliori e-commerce online.

I diciotto pezzi della collezione Moose Knuckles X Jennifer Meyer sono ricchi di morbidezza e calore, saranno sicuramente un perfetto regalo per le feste, con inserti in oro, disegni a mano e ricami ovunque, insieme allo spirito e all’energia irriverente dell’alce di Moose Knuckles, una creatura coraggiosa che non ha predatori in natura.

Progettata per sperimentare con i layer, la capsule di giacche e piumini, emblema delle collezioni Moose Knuckle è un inno alla tecnologia e alla femminilità contemporanea.

Protagonisti della collezione sono l’iconico cropped puffer in velour di Moose Knuckles e il maglione in seta stampata, caratterizzato da un artwork di diamanti disegnati a mano e ispirato alla linea di gioielli.

La trucker jacket in shearling è rifinita da un inserto in nappa nella parte posteriore, mentre la tuta aderente è declinata in velour Black, Ivory o Pale Pink. Completa la capsule collection la biker jacket in pelle con cristalli applicati a mano.

In attesa del lancio ufficiale, che già dai social si preannuncia ricco di star, Meyer posa accanto alle amiche Jennifer Aniston e Courtney Cox e non rinuncia ad una battuta ironica e acuta: “La parte migliore è che Moose Knuckles si è fidato di una ragazza della California per disegnare una collezione per un clima mite e freddo ( conosciamo tutti le notti fredde di Los Angeles…)”.

É molto probabile che la West Coast e non solo, si innamorerà delle colorate novità, anche se è un sogno non proprio per tutte le tasche, con prezzi che vanno dai 270 ai 5.121 euro. Sicuramente sarà un ottimo investimento per il guardaroba.

I capi prodotti dal brand canadese di outwear di lusso sono frutto di un’eredità familiare di oltre 100 anni di esperienza di produzione di parka e di abbigliamento su misura, di capispalla dallo stile glamour, ma capaci di resistere alle condizioni climatiche più avverse.

Lusso e cura del prodotto, ricerca e sperimentazione che hanno fatto diventare l’azienda canadese un grande player a livello mondiale con store a Soho (New York), Londra, Chicago, Westchester, Toronto, Boston e presso retailer di tutto il mondo.

Una collaborazione è sempre una buona occasione per fare attività benefiche e Moose Knuckeles e Jennifer Meyer, hanno pensato a Baby2Baby, l’organizzazione non profit che fornisce beni di prima necessità ai bambini poveri nell’area di Los Angeles e nelle zone disastrate di tutto il paese.

A loro andranno una parte dei profitti ricavati dai canali diretti di Moose Knuckles.

A partire dal 30 novembre, le vendite! Che sia in alta quota, in una New York innevata o per un capodanno a Saint Moritz, sarai sempre calda e super cool.