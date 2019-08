Military style: quest’autunno tutte a passo di marcia

editato in: da

Quest’autunno prepariamoci ad un’invasione direttamente… dalle passerelle! Lo stile military è stato ripreso da molte delle grandi maison moda che lo hanno reinterpretato ciascuna a modo proprio: chi ha ripreso la stampa mimetica camouflage, chi il taglio di giacche da ufficiale, chi i tessuti tecnici per le spedizioni più estreme. Vediamo insieme qualche look direttamente dalla settimana della moda milanese e parigina.

Military style: Prada

Giacca e pantalone antivento, come se dovessimo partire per una spedizione in mezzo ai ghiacci… complete di berretto con frontino. Il tutto ovviamente in colore verde militare. L’importante è avere con sè una borsa con inserti in peluche coloratissimi e anfibi d’ordinanza. Non si sa mai!

Military style: Chanel

La tendenza military ha contagiato anche la passerella di Chanel: ecco un look super femminile, con una gonna a balze il cui colore ricorda tanto il camouflage, solo che in versione black and white. Il tutto completato da dopo sci in pelo e maxi orecchini a cerchio. Perchè Chanel è sempre Chanel.

Military style: Prada #2

Come fare per non perdere la nostra femminilità anche se procediamo a passo di marcia? Bastano una giacca da ufficiale, una camicia azzurra abbottonata fino all’ultimo bottone, una gonna in pizzo e un paio di décolleté in cristalli, preferibilmente rosa. Se poi mettiamo su un piglio come quello di Gigi Hadid, sbaraglieremo chiunque. Provare per credere.

Military style: Miu Miu

Un cappotto lungo in versione camouflage può sempre tornare utile, soprattutto se lo abbiniamo ad anfibi neri e ad un paio di occhiali havana dalla lente green. Look ideale per affrontare con grinta la giungla metropolitana.