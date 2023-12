Fonte: IPA Marte Ortega, capo di Zara e presidente Inditex

La storia di Marta Ortega è davvero sorprendente e oggi si parla di lei come della donna più potente del mondo della moda. Una definizione decisamente corretta. Il suo lungo percorso ha avuto inizio nell’azienda di suo padre, Amancio Ortega, fondatore di Zara.

Ciò non farebbe una piega, rientrando perfettamente nello standard. I figli ereditano le aziende dei genitori e tentano di espandere l’impero o proseguirne la corsa. In questo caso, però, le porte che le si sono aperte non sono state quelle di un ufficio, bensì di uno store. Ha infatti lavorato come commessa in uno dei punti vendita di Londra. È stata questa la scuola più importante per divenire ciò che è oggi.

Inizi da commessa

Marta Ortega è stata una commessa, certo con la sicurezza dell’impero di suo padre alle spalle, ma pur sempre una commessa. Ciò vuol dire che la sua esperienza non è stata soltanto scolastica. Dopo aver frequentato il liceo in Svizzera, si è laureata presso la London Business School. È rimasta in Gran Bretagna e a 23 anni ha iniziato a lavorare in uno degli store del genitore.

Ha scelto di partire dal primo gradino, senza chiedere raccomandazioni. Un modo per comprendere pienamente l’azienda e i suoi lavoratori. Ha scalato tutte le posizioni cardine, ottenendo sempre più responsabilità, fino a diventare presidente di Inditex.

Va da sé, ovviamente, che la sua scalata al successo è indubbiamente falsata dal suo cognome. Occorre essere chiari e non raccontare una favola cinematografica. Non è però affatto scontato che una rampolla decida di cimentarsi in questo percorso.

Oggi è a capo della società che controlla il mondo del fast fashion, di fatto, con Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivari e Oysho, tra gli altri, nel proprio pacchetto. Non a caso il quotidiano britannico Evening Standard l’ha posta in cima nella classifica delle 100 persone più influenti della moda.

Chi è la regina della moda

Nessuna come Marta Ortega, neanche Anna Wintour e Miuccia Prada. La moda è il suo regno e a 37 anni, nel 2021, ha preso il posto del suo predecessore, Pablo Isla. È riuscita poi ad avere la meglio del mercato. Le azioni in calo sono un ricordo, legato a una certa diffidenza. Ha portato avanti un rinnovamento di Zara, modificando la reputazione del brand del padre.

Ha così promosso iniziative grazie al Ceo Oscar Maceiras, allontanando il colosso dall’immagine fast fashion dominante. Ha oggi 39 anni e pare stia lottando contro la sua ritrosia alle manifestazioni pubbliche. Nel corso degli ultimi mesi è stata avvistata alla Paris Fashion Week, così come alla mostra di Helmut Newton a La Coruña. Tour completato a New York con la collezione del fotografo Steven Meisel presentata.

Al di là del mondo del lavoro, però, Marta Ortega è anche una donna colma di passioni, come l’equitazione, e una madre amorevole. Ha avuto il suo primogenito dieci anni fa. Il suo nome è Amancio, come il nonno. È nato durante il suo primo matrimonio con il fantino Sergio Alvarez.

È poi giunta Matilda, che ha oggi 3 anni, figlia del secondo matrimonio, con Carlos Torretta. Il terzogenito è infine venuto al mondo pochi giorni fa. Il suo nome è Manuel.