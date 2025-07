Loro Piana, per quali prodotti è famosa e chi sono i proprietari

123RF Loro Piana, il brand di lusso che punta sul cashmere

Eleganza senza fronzoli, qualità estrema e uno stile che parla piano: così si racconta Loro Piana, il marchio italiano che nel corso della sua storia ha ridefinito il concetto di lusso moderno.

Una storia che parte da lontano e che, negli ultimi anni, grazie anche alla serie TV di culto Succession, ha conquistato nuove generazioni diventando il brand perfetto per chi cerca un’eleganza senza clamore, ma di grande effetto.

Ma chi sono i proprietari dietro a questo iconico marchio e quali sono i prodotti che hanno reso Loro Piana un punto di riferimento nel mondo del lusso contemporaneo?

Loro Piana, chi sono i proprietari

Loro Piana nasce nel 1924 nel cuore del Piemonte, ma la storia della famiglia nel mondo dei tessuti affonda le radici già nell’Ottocento tra Trivero e la Valsesia. Fin da subito, l’obiettivo del marchio è quello di lavorare le fibre più rare e preziose con una cura quasi maniacale, trasformando materiali d’eccellenza in capi senza tempo.

Negli anni Settanta, l’eredità del fondatore Pietro Loro Piana passa nelle mani di Sergio e Pier Luigi Loro Piana, che la trasformano in un simbolo internazionale di eleganza e qualità che viene apprezzato in tutto il mondo.

Sperimentano nuovi filati, lanciano tessuti innovativi e aprono boutique in tutto il mondo, creando uno stile raffinato ma mai ostentato. Sotto la loro guida nascono capi iconici: cappotti in cashmere, maglioni leggeri come una carezza, camicie che sembrano disegnate su misura, il tutto con un’estetica minimalista pensata per durare nel tempo.

Oggi Loro Piana fa parte del gruppo LVMH, che controlla maison del calibro di Louis Vuitton, Dior e Celine. La famiglia ha ceduto la guida, ma l’impronta originaria rimane forte: ottimi materiali, produzione italiana e una cura maniacale per i dettagli. Alla guida ci sono oggi Antoine Arnault, presidente del CDA, e Frédéric Arnault, amministratore delegato, volti della nuova generazione del lusso.

IPA

Nel 2025 il brand è stato al centro di un momento delicato: un’indagine della procura di Milano ha evidenziato alcune irregolarità nella filiera produttiva legata a collaboratori esterni, portando a un periodo sotto amministrazione giudiziaria.

Per cosa è famosa Loro Piana

Loro Piana, nel tempo, ha costruito una proposta che spazia dall’abbigliamento all’interior design. Tra i pezzi più amati ci sono cappotti, maglioni, camicie, pantaloni, ma anche calzature e accessori come sciarpe e guanti.

Parallelamente, il brand ha sviluppato una raffinata linea per la casa con plaid, coperte, tessuti per arredamento e cuscini.

Ciò che rende davvero unica Loro Piana è la qualità delle materie prime e la lavorazione: il brand si concentra su fibre rare e preziose, come il cashmere, in particolare il baby cashmere, e la vigogna, una delle fibre naturali più pregiate e sottili al mondo ottenuta da un animale originario delle Ande. Un materiale famoso per la sua incredibile leggerezza, calore e morbidezza, caratteristiche che la rendono un vero tesoro nel mondo del lusso.

Questi materiali diventano tessuti innovativi, capaci di coniugare leggerezza e calore, resistenza e delicatezza, trasformandosi in capi dall’aspetto minimal ma con un comfort straordinario: pregi che mettono d’accordo tutte le generazioni amanti del lusso.

Negli ultimi anni, infatti, grazie anche alla serie TV di culto Succession, Loro Piana è diventato virale anche tra le generazioni più giovani, entrando nell’immaginario collettivo come il simbolo perfetto di un’eleganza misurata e senza clamore.