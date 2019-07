editato in: da

I jeans sono un vero e proprio must have e non accennano minimamente a perdere nemmeno un grammo del loro fascino, a prescindere dalle mode e dalle generazioni. Lo conferma anche Lyst, che ha stilato la classifica dei jeans più amati sia in Italia che nel mondo. Modelli evergreen, ma anche qualche novità, a riprova del fatto che la tela denim è un passe partout irrinunciabile!

Il denim non passa mai di moda: ecco la classifica dei jeans più amati

Secondo Lyst, i jeans più amati dalle donne in Italia sono quelli di Jacquemus al primo posto, seguiti da Dolce&Gabbana, Gucci, The Attico e Levi’s, al quinto posto con i cinque tasche azzurri vintage. Per quanto riguarda la vestibilità, si conferma un trend la vita alta, che avevamo adocchiato già da un po’ e che dona in particolare ai fisici a clessidra che vogliono sottolineare il punto vita sottile.

Il denim non passa mai di moda: il classico 501

A quanto sembra, quindi, il classico 501 si riconferma un must have che ritorna sempre negli anni, nonostante la sua vestibilità non sia facilissima. Il mio suggerimento è quello di indossarli in modo molto relaxed ed informale, preferibilmente con maglie portate dentro, in modo da sottolineare il punto vita. Arrotolate poi un pochino l’orlo e portatelo con scarpe basse per un look da giorno e, se avete gambe lunghe o un fisico a rettangolo, anche con un tacco a stiletto.

Il denim non passa mai di moda: easy look

La cosa più bella del denim, anche adesso che fa più caldo, è il fatto che possono rendere casual qualunque look in modo semplice proprio per il fatto che nascono come un capo da lavoro, quindi super informale. Personalmente, li amo soprattutto abbinati alle sneakers, ma nella stagione estiva sono portabilissimi anche con espadrillas o sandali a piede nudo, o perchè no, con le intramontabili ballerine!