Pochi, intramontabili e semplicissimi: ecco i 5 capi da avere nell’armadio per affrontare al meglio l’autunno! Finalmente il sistema moda, partendo anche dalle maison di lusso, ha cominciato a virare verso una maggiore sostenibilità. Sapete che ormai da tempo sostengo e promuovo un atteggiamento etico e sostenibile nei confronti della moda e vedere questo cambiamento mi fa sperare in bene. Complice anche il Covid? Forse. Quello che è certo è che, a prescindere dal Coronavirus, avere pochi capi da poter utilizzare nell’arco di tutta la stagione senza dover intasare l’armadio di pezzi che poi non metteremo, è molto utile. Vediamo quali sono gli immancabili.

Guardaroba autunnale, i 5 capi da avere nell’armadio: il cappotto

Il cappotto è il principe dell’autunno. Da scegliere con taglio semplice, nel colore che preferite. Se mi chiedete qual è quello che io amo di più, la risposta è una: quello color cammello! Anche nero, blu e grigio però sono tonalità passe partout che possono funzionare da basic nel guardaroba.

Guardaroba autunnale, i 5 capi da avere nell’armadio: gli stivali

Amici delle gonne, con tacco alto o basso, gambale morbido o rigido, cuissardes o ankle boots: gli stivali sono la calzatura dall’autunno!

Guardaroba autunnale, i 5 capi da avere nell’armadio: i jeans

I jeans sono fondamentali: anche qui, scegliete il modello che preferite a seconda della vostra fisionomia, preferendo tagli classici, da poter indossare un po’ con tutto.

Guardaroba autunnale, i 5 capi da avere nell’armadio: il pull in lana

Vi raccomando: lana. Non acrilico o simili, ma lana o materiali naturali (cachemire, angora e via dicendo). Anche se a volte le fibre sintetiche sono talmente simili a quelle naturali che quasi non si vede la differenza, c’è un metodo infallibile per non sbagliare: leggere l’etichetta!

Guardaroba autunnale, i 5 capi da avere nell’armadio: la borsa in pelle

Semplice, basica, in cuoio o in pelle nera. Da scegliere a cartella o in versione tote bag, sarà la vostra compagna fidata per tutta la stagione. Se siete indecise nella scelta, non dimenticate di dare un’occhiata al mondo del vintage: oltre ad essere un comportamento sostenibile, potreste scoprire delle chicche inestimabili e uniche!