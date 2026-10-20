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GettyImages Le scarpe di Dr. Martens ora in sconto

Il DNA grunge e ribelle di Dr. Martens incontra le tendenze più in voga delle ultime stagioni, dimostrando che per avere carattere non serve necessariamente allacciare un combat boot a otto buchi. Messa da parte per un attimo la massiccia silhouette del classico anfibio, il brand britannico ha trasformato la sua iconica eredità punk-rock in una chiave di lettura decisamente più preppy e femminile. Il risultato di questa evoluzione stilistica si chiama Dr. Martens Mary Jane 8065, una scarpa che ha rapidamente scalato le classifiche delle it-shoe di stagione, fondendo il rigore dei college inglesi degli anni Cinquanta con quell’irresistibile attitudine underground che ha fatto la storia della moda. Ed ora possono essere tue ad un prezzo ma visto prima!

Offerta Dr. Martens Mary Jane 8065

L’estetica della Mary Jane 8065 si gioca tutta sul fascino dei contrasti materici e volumetrici. L’allure bon ton e vezzosa della classica scarpina infantile viene letteralmente stravolta dai codici stilistici del marchio: la base poggia sull’inconfondibile suola chunky AirWair, massiccia e strutturata, saldata alla tomaia in morbida pelle liscia attraverso la leggendaria impuntura gialla a contrasto. A ingentilire le linee rigorose interviene un sofisticato dettaglio brogue traforato sulla punta, mentre il collo del piede è avvolto e cinto da due sottili listini paralleli, chiusi da eleganti fibbie metalliche a forma di ferro di cavallo. È un vero e proprio capolavoro di design che unisce la delicatezza di una ballerina alla grinta di un anfibio.

Le alternative con tacco e platform di Dr Martens

A consacrare le Mary Jane come l’ossessione fashion del momento è la loro eccezionale versatilità in fase di styling. Lontane dall’essere relegate a un’unica estetica, si rivelano il passe-partout ideale per interpretare le macro-tendenze attuali. Per cavalcare il revival in stile schoolgirl sdoganato dalle passerelle, l’abbinamento d’elezione è con un calzino bianco lavorato a coste, mocassino-style, accompagnato da una micro-gonna a pieghe e un maglione over. Ma il loro potenziale si esprime magnificamente anche nei contrasti: provatele per sdrammatizzare lo scivolo sensuale di uno slip dress in raso in perfetto stile anni Novanta, o abbinate a un denim straight-leg e un trench destrutturato per un look urbano ma con una nota irriverente.

Se il modello 8065 rasoterra è il grande classico, l’universo Dr. Martens ha saputo declinare questa tendenza anche per chi cerca volumi ancora più audaci e scultorei. Per le amanti delle altezze vertiginose e dell’estetica chunky, la versione platform eleva letteralmente il look grazie all’imponente suola Quad rialzata, pur mantenendo l’intramontabile cinturino sul collo del piede.

Dr. Martens Addina Fiore Mary Jane platform

Chi invece preferisce un tocco squisitamente retrò senza rinunciare all’irriverenza, può puntare sulle declinazioni con tacco grosso come la Eviee (che raccoglie l’eredità di modelli iconici amatissimi come la Evangeline e la Salome). Queste varianti con tacco svasato sono perfette per slanciare la figura, garantendo al contempo l’iconica robustezza del brand.

Offerta Dr. Martens Mary Jane - Eviee Anfibi

La tendenza Mary Jane in perfetto stile Y2K versione low cost

E per chi vuole cedere alla tentazione della tendenza Mary Jane in perfetto stile Y2K senza intaccare troppo il budget? Il mercato offre alternative validissime a prezzi mini. Il brand Dream Pairs, ad esempio, propone svariate versioni low cost di Mary Jane con suola spessa, cinturini multipli e tacco a blocco, catturando perfettamente l’estetica grintosa del momento a una frazione del prezzo. Un’opzione furba per sperimentare con il trend senza sensi di colpa.

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