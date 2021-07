Come indossare il top a schiena nuda: consigli pratici

editato in: da

Mi piace molto il top a schiena nuda, ma non ho idea di come portarlo. Mi aiuti?

Il top con la schiena nuda è un capo che vede il suo massimo fulgore, ovviamente d’estate. Complice un po’ di abbronzatura e le alte temperature, scoprire la schiena può essere elegante, sexy e piacevole. Vediamo come portarlo con stile.

Come indossare il top a schiena nuda: la biancheria

Attenzione: la biancheria qui è fondamentale. Se il top prevede la schiena completamene scoperta, non avete molte alternative: dovete indossarlo senza reggiseno. In caso vi piaccia questo genere di top, ma abbiate un seno importante, è fondamentale sorreggerlo nel modo giusto. Esistono reggiseni con costruzioni particolari che permettono di passare le bretelline intorno al collo e di abbassare la parte posteriore in modo tale da scollare la schiena. Attenzione però: l’effetto non sarà quello della schiena completamente nuda.

Come indossare il top a schiena nuda: versione body

Un capo che spesso viene sottovalutato è il body: a differenza del top a schiena nuda, viene realizzato con una costruzione interna quindi il sostegno al seno è pressoché garantito. Potete portarlo in figura, con un pantalone dal taglio fluido o una gonna morbida, in modo da equilibrare la figura. Se siete appunto molto scoperte sopra, sarà bene coprire un po’ di più la parte inferiore del corpo.

Come indossare il top a schiena nuda: versione crop top

Questo genere di top si presta bene se l’addome è il vostro punto di forza, perché lo lascia completamente scoperto. Va da sé che, come per detto sopra, dovrete equilibrare la figura. Con il crop top via libera quindi a jeans morbidi a vita alta, pantaloni palazzo sempre a vita alta e gonne dal taglio non fasciante.

Come indossare il top a schiena nuda: verso l’autunno

Il top con la schiena nuda si può serenamente indossare anche in autunno: vi basterà sceglierlo con le maniche lunghe e in materiali più caldi, come ad esempio il velluto. Attenzione solo al fatto che le indicazioni relative alla scelta del reggiseno o all’eventuale uso del body per sostenere meglio il seno valgono anche qui esattamente allo stesso modo!