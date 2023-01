Fonte: Unsplash Come creare un armadio capsula perfetto? Consigli di stile

Il concetto di armadio capsula, o capsule wardrobe, si è diffuso recentemente come un modo efficace per selezionare rapidamente e senza sbagliare il nostro look quotidiano. Vediamo perché questa è proprio la verità e soprattutto come fare per crearne uno anche noi in modo facile e veloce!

Cos’è un armadio capsula

Come dice la parola, l’armadio capsula contiene pochissimi capi. Questi capi però devono avere delle caratteristiche importanti e da tenere in considerazione, altrimenti il concetto non funziona:

devono essere capi basici, facili di abbinare con altri capi, ma anche tra di loro

devono starci bene, dobbiamo sentirci a nostro agio quando li indossiamo

devono essere di ottima qualità: li useremo tanto, quindi devono durare nel tempo (meglio evitare il fast fashion: il buon vecchio vintage fa molto più al caso!)

Perché un armadio capsula funziona

I capi basici dell’armadio capsula sono semplici e hanno la caratteristica di abbinarsi facilmente non solo tra di loro, ma anche con altri capi difficili all’interno del nostro guardaroba: come insegno nei miei corsi, in sostanza, ne costituiscono l’ossatura e ci permettono di indossare anche capi più difficili. Un armadio capsula quindi funziona perché, con pochi pezzi, riusciamo ad indossare tutto il nostro guardaroba, facendolo “girare” tutto l’anno. In questo modo, smettiamo di avere nell’armadio pezzi inutili, che non mettiamo mai, perché riusciamo finalmente a sfruttare tutto quello che possediamo.

Consigli generali per creare un armadio capsula

Come dice la parola, un armadio capsula contiene pochi capi e questi devono riflettere non solo il nostro stile, ma anche il nostro stile di vita. Insomma, devono parlare di noi!

Ragiona su te stessa

Prima di mettere mano al tuo guardaroba capsula, quindi, pensa bene a cosa porti più volentieri e al perché: le tute perché ti fanno sentire comoda? I jeans perché ti fanno sentire a tuo agio? Gli anfibi perché aggiungono quel tocco rock che al tuo stile non può mancare? Ecco: parti da questi capi e vedi se si abbinano in modo coerente al resto.

Fai una cernita

Dal punto di vista del decluttering, il guardaroba capsula è eccezionale: ti permette di mettere mano a tutto quello che hai nell’armadio e di renderti conto se ci sono dei capi che proprio non metti mai. Se quella determinata t-shirt non la porti da almeno due anni, allora è il caso di regalarla, idem per la felpa stampata che non ti rappresenta più.

Organizza

Dividi i capi per genere: i blazer appesi e tutti insieme, le t-shirt ben piegate e divise per colore, i jeans idem (appesi o piegati poco importa), i maglioni in ordine di colore nel cassetto. Lascia appesi i capi che è meglio non stropicciare di più e piega tutti gli altri, ma fai in modo di averli a vista, altrimenti non ti ricorderai mai che ci sono!

Cosa avere nell’armadio per ogni stagione

Come dicevo, in un guardaroba capsula, i capi da avere sono pochi, intramontabili e basici. Niente colori troppo sgargianti e difficili da abbinare, niente tagli particolari, o tessuti come pizi, velluti e simili. Più è semplice e più è vincente! Capi passe partout che vanno bene tutto l’anno sono:

la camicia bianca;

le t-shirt bianche (da mettere con il caldo in figura e con il freddo sotto i maglioni);

sneakers bianche;

jeans;

una borsa basic in pelle.

Armadio capsula autunno-inverno

In autunno inverno i capi capsula saranno quindi in fibre naturali e in colori classici per questa stagione:

un bel cappotto, color cammello, oppure blu, grigio, nero… il colore che più si abbina con il resto del tuo armadio;

un maglione in lana o cachemire, niente acrilici e fibre sintetiche. Il blu è un basic, ma potete scegliere anche colori più nella vostra palette;

pantaloni comodi e in tinta unita;

stivaletti o stivali (a seconda di quello che portate più volentieri).

Armadio capsula primavera-estate

L’armadio estivo varierà su quello invernale includendo capi più freschi e leggeri come:

una borsa di paglia;

abitini svolazzanti e leggeri;

sandali in cuoio;

un cappello di paglia;

pantaloni di tela leggera;

shorts, anche in denim.

Insomma: in un guardaroba capsula vince il concetto di meno e meglio!