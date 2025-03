Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Sudafrica

Fonte: iStock Un matrimonio in Sudafrica

I matrimoni sudafricani sono ricchi di usanze tramandate di generazione in generazione e profondamente radicate nel patrimonio culturale del Paese. Organizzare una cerimonia di questo tipo, quindi, vuol dire mettere la gioia al centro del rito, e coltivare la dimensione spirituale dell’evento. Curiosi di scoprire quali siano le tradizioni dei matrimoni in Sudafrica? Scopritele in questa guida.

Abbigliamento tradizionale per i matrimoni sudafricani

L’abbigliamento dei matrimoni in Sudafrica è un’autentica espressione della cultura e delle tradizioni locali. Alcune spose optano per un abito bianco lungo con dettagli intricati in perline o pizzi, ma è comune indossare anche copricapi tradizionali, come un velo con dettagli dorati per la sposa e un cappello nero per lo sposo. Non mancano tuttavia future mogli che preferiscono un approccio più tradizionale, indossando tessuti dai colori vivaci conosciuti come shweshwe. Quando le spose optano per questa soluzione, gli sposi possono scegliere tra un abito elegante o capi tradizionali come i boubou, spesso accompagnati da accessori come perline e cappelli. In alternativa, è possibile vedere i futuri coniugi con completi a tre pezzi, spesso realizzati su misura in colori audaci come blu navy, bordeaux o nero.

Le damigelle, invece, sfoggiano solitamente tessuti colorati, come seta o raso, e accessori in oro. Anche i testimoni possono scegliere abiti tradizionali come dashiki abbinati a pantaloni coordinati, o kaftan con pantaloni dello stesso colore per evidenziare la loro eredità culturale. Gli invitati, infine, devono vestirsi in modo formale, ma possono scegliere qualsiasi colore preferiscano: non esistono infatti indicazioni particolari sulle nuance da indossare.

Tradizioni prematrimoniali sudafricane

La celebrazione legata al matrimonio in Sudafrica inizia molto tempo prima del rito vero e proprio. Alcune tradizioni prematrimoniali uniche includono l’imbeleko, in cui si fanno offerte agli antenati per ricevere la loro benedizione; l’isigqibo, che prevede lo scambio di mucche tra le famiglie; e il dherela dmadoda, durante il quale gli uomini di entrambe le famiglie si riuniscono per bere insieme nelle rispettive case, in una sala o in un luogo pubblico.

La cerimonia umabo

Umabo è una benedizione tradizionale Zulù, che consiste nel trasportare birra o altre libagioni da una casa all’altra mentre si cantano canzoni per favorire la gioia tra le due famiglie. Durante questa cerimonia, le famiglie possono anche scambiarsi doni come denaro o abiti.

La cerimonia del lavaggio della sposa

La cerimonia del lavaggio della sposa rappresenta un’ultima opportunità per la famiglia di trascorrere del tempo con la ragazza prima che lasci la casa dell’infanzia. Tradizionalmente, la madre della sposa o le sue parenti più strette la lavano con acqua calda, olio d’oliva o erbe, simboleggiando la purificazione e la protezione da qualsiasi sfortuna legata al matrimonio.

Benedizione tradizionale

Le famiglie spesso si riuniscono nei giorni precedenti al sì per una benedizione tradizionale, che include preghiere, canti e pasti condivisi con amici e familiari venuti a sostenere i futuri sposi. Questa benedizione rafforza i legami tra le famiglie, poiché i rispettivi membri mettono da parte le differenze generazionali per augurare il meglio alla nuova unione.

Addio al nubilato

Tradizionalmente conosciuto con nomi diversi, come hlamuza, gli addii al nubilato sono un’occasione non solo per festeggiare, ma anche per benedire la coppia con un impegno per tutta la vita attraverso giochi matrimoniali. Tra i più diffusi, c’è Fikamoya ka Nyama, che è essenzialmente un insieme di indovinelli.

Tradizioni della cerimonia di matrimonio sudafricana

La maggior parte dei matrimoni sudafricani dura circa cinque ore, ma le celebrazioni possono variare da tre ore fino a tre giorni, a seconda delle tradizioni seguite. In queste ore di festa, si possono includere diverse pratiche cerimoniali.

Salto della scopa

Questa è un’antica pratica per le coppie che desiderano impegnarsi pienamente nel loro viaggio matrimoniale. Secondo la tradizione, gli sposi devono saltare insieme sopra una scopa per tre volte, per simboleggiare che il loro voto è sigillato ‘fino alla morte’.

Bambatha

Il bambatha (noto anche come babbatha) viene eseguito durante il ricevimento da coppie sposate che benedicono i novelli sposi. È un modo significativo per coloro che sono già sposati di onorare sia la propria relazione sia quella della nuova coppia.

Canzoni tradizionali

La musica ha un ruolo fondamentale nella celebrazione del matrimonio, ma la maggior parte delle canzoni è riservata al ricevimento, quando i novelli sposi possono ballare con la famiglia e gli amici.

Tradizioni del ricevimento di matrimonio sudafricano

I matrimoni sudafricani sono tra le celebrazioni più vivaci e colorate. Le coppie invitano solitamente un gran numero di persone da entrambe le famiglie: di solito ci sono i suoi genitori, fratelli, nonni, padrini e parenti stretti dei due coniugi.

Nei matrimoni sudafricani più tradizionali possono essere inclusi anche fratellastri o membri della famiglia allargata, come zii e zie. Tuttavia, le cerimonie moderne tendono a includere solo i membri della famiglia prossima e amici particolarmente significativi.

Gumboot

Dai canti tradizionali Zulu all’hip hop sudafricano moderno, gli ospiti di un matrimonio sudafricano possono aspettarsi un incredibile mix di musica e danza. Uno degli elementi più caratteristici della cultura matrimoniale è il Gumboot dancing, un rito che ha avuto origine nelle miniere d’oro durante l’Apartheid. I lavoratori, a cui era vietato parlare e cantare mentre lavoravano, svilupparono un linguaggio segreto attraverso il battito dei piedi e dei bastoni, che alla fine si è trasformato in questa forma unica di danza ritmica.

Danza Zulu

La danza Zulu è un elemento essenziale di qualsiasi celebrazione. I ballerini iniziano disponendosi in cerchio, si prendono per mano e iniziano a muoversi in cerchi o linee, intonando canti spirituali tradizionali per ore. La sposa spesso si unisce con le sue amiche durante la cerimonia, ma non è raro che anche estranei o ospiti inaspettati partecipino spontaneamente.

Pantsula e danza kwela

Meno comune è la danza pantsula, che di solito prevede uomini che battono le ginocchia l’uno contro l’altro, sincronizzando i movimenti degli occhi e raccontando barzellette tra loro. C’è anche la kwela, che combina umorismo leggero con movimenti di piedi intricati. Queste danze spesso accompagnano competizioni di skateboard notturne durante le feste o i simphisas (matrimoni).

Menù tradizionale del matrimonio sudafricano

Nessuna festa è completa senza cibo e bevande (e, naturalmente, la torta nuziale), e i ricevimenti tradizionali sudafricani non fanno eccezione. Ci si può aspettare un’ampia varietà di deliziosi piatti, inclusi diversi dolci. Molti matrimoni presentano piatti tradizionali come sosaties -ovvero cubetti di carne marinati in una salsa agrodolce al peperoncino e infilzati su strisce di foglie di fico acido – oppure umphokoqo, una polenta granulosa a base di mais. Ma non manca nemmeno il potjiekos, uno stufato preparato in una pentola di ghisa, cucinato lentamente con carne e verdure.

Il piatto principale di molti matrimoni sudafricani è tuttavia il bobotie, un delizioso mix di carne macinata con cipolle, albicocche e noci, cotto al forno con una crema di uova. Nessun matrimonio è completo senza una torta, che in Sudafrica è spesso accompagnata da altre opzioni dolci, tra cui torte appena sfornate ripiene di caramello o frutta, come banana o ananas.

Le torte nuziali tradizionali hanno spesso più livelli adornati con decorazioni raffinate, come rose avorio o pizzi di zucchero. Si possono trovare anche cupcake guarniti con glassa al formaggio cremoso, molto apprezzati dagli ospiti dopo cena. Al margine del banchetto, infine, gli invitati potranno anche gustare frutta secca ricoperta di glassa di marzapane.