Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Giamaica

Paradiso tropicale e patria di grandi velocisti, la Giamaica è un Paese in cui sopravvivono ancora oggi antiche tradizioni. Riti e superstizioni permeano diversi settori della quotidianità, incluso, ovviamente, quello dei matrimoni.

In un crocevia culturale frenetico come la Giamaica, i fiori d’arancio sono impregnati di influenze di diversa matrice, che rendono le nozze sull’isola un’esperienza unica nel suo genere. Ma quali sono le tradizioni dei matrimoni della Perla dei Caraibi? Date uno sguardo a questa guida.

Tradizioni del matrimonio in Giamaica

Così come in molte cerimonia dell’Africa e dell’Asia, anche nei matrimoni giamaicani un ruolo cruciale è ricoperto dalla famiglia, importantissima nella cultura del posto. Sebbene le nozze debbano celebrare l’unione tra i due sposi, è infatti anche un momento per onorare le famiglie che li hanno cresciuti. Il rito può svolgersi secondo i dettami della religione cristiana o assumere semplicemente valore civile. In ogni caso, esistono delle tradizioni da rispettare.

La location

La scelta e l’allestimento della location del rito sono un compito tradizionalmente assegnato alla comunità locale. Pochi giorni prima del sì, gli uomini del posto sono chiamati a realizzare un tendone con rami di cocco: lo sposo non può partecipare materialmente, ma è chiamato a supevisionare i lavori. La costruzione della tenda avviene in un’unica giornata, ed è accompagnata da canti e balli.

Gli anelli

Non aspettatevi di vedere i futuri sposi giamaicani indossare un anello di fidanzamento sull’anulare prima del grande giorno: i popoli caraibici credono che indossare un gioiello alla mano sinistra prima del matrimonio riduca le possibilità di sposarsi.

Gli abiti

In Giamaica, agli ospiti e ai membri del corteo nuziale è consigliato evitare l’abbigliamento nero, poiché solitamente è associato al lutto, ai funerali e considerato un segno di sfortuna. Per quanto riguarda il look della cerimonia, se la coppia non sta celebrando un matrimonio folkloristico, molto probabilmente adotterà lo stile delle nozze in Gran Bretagna, di cui l’isola è stata colonia per molti secoli.

Le spose, quindi, non rinunciano al classico abito bianco nel quale, tuttavia, deve essere inserito un pezzo dell’abito nuziale materno. Gli outfit delle future mogli, così come quelli delle damigelle, sono realizzati da sarte locali. Gli ospiti, infine, indossano sempre colori molto vivaci e sgargianti per poter celebrare il nuovo amore dei due giovani.

Il corteo nuziale

A differenza di molte cerimonie occidentali in cui la sposa viene accompagnata all’altare dal padre, in Giamaica è consuetudine che entrambi i genitori, la madre e il padre della sposa, la accompagnino lungo la navata. Un modo per celebrare tutta la famiglia della ragazza, come prescrive la tradizione.

Tradizioni del ricevimento di nozze giamaicano

Il ricevimento di nozze in Giamaica è una vera e propria festa, in cui, oltre alla tradizionale musica reggae, non possono assolutamente mancare delle gustose pietanze locali, dalla rum cake al jerk chicken.

Il menù

Il cibo servito a un matrimonio giamaicano viene preparato con grande cura. In passato, gli sposi si recavano nella fattoria di famiglia per scegliere una capra da cucinare al curry per il loro ricevimento di nozze, affidando la preparazione del piatto a un membro della famiglia. Sebbene oggi molte coppie non scelgano più personalmente la capra, questo piatto viene ancora servito agli ospiti durante il ricevimento: per realizzarlo, la carne viene fatta cuocere a fuoco lento con una miscela di spezie come cumino, coriandolo, senape, anice, pimento e curcuma.

Oltre alla capra al curry, il pollo alla giamaicana (jerk chicken) è spesso un piatto immancabile nel menù di un matrimonio. Questa ricetta è stata a lungo un elemento fondamentale nei ricevimenti di nozze giamaicani, ed è presentata in diverse varianti. Come antipasti, si possono servire ali di pollo o spiedini di jerk chicken. Può anche essere il piatto principale del banchetto, accompagnato da altre prelibatezze come jerk pork, escabeche, platano fritto, riso e piselli, oltre a budino di patate o pane. Alcune coppie, infine, scelgono di servirlo come spuntino a tarda notte, accompagnato da pane dolce e soffice o con le festival, frittelle dolci di farina di mais perfette per assorbire la salsa del pollo.

E le bevande? Nei matrimoni locali non può assolutamente mancare del punch al rum. Nella maggior parte dei casi viene servito con zucchero di canna infuso al rum, sangria al rum e cocktail ghiacciati a base di rum. A volte, i giamaicani spruzzano anche rum bianco nel cortile della location per allontanare gli spiriti maligni.

La torta nuziale tradizionale giamaicana, infine, non è un dolce qualsiasi: la torta al rum nero è una parte essenziale di un matrimonio caraibico, e definisce lo spirito della cerimonia. Si tratta di un dessert ricco di sapore, spesso decorato con una nobile glassa. La tradizione vuole inoltre che le spezie aromatiche come la cannella e la noce moscata, insieme alla frutta secca utilizzata per preparare la torta, vengano messe a macerare nel rum per tutta la durata del fidanzamento.

Intrattenimento

Per quanto riguarda l’intrattenimento, in ogni matrimonio giamaicano che si rispetto suonerà della musica reggae. Gli ospiti, quindi, potranno dimenarsi sulle note di grandi classici di Bob Marley o di altre band del posto, completando la propria esperienza celebrativa a 360 gradi. Alcuni matrimoni, inoltre, includono anche musica tradizionale Nyabinghi o danze africane.

Durante i balli, spesso, gli ospiti lanciano agli sposi monete e denaro per augurare loro un futuro ricco e prospero sotto tutti i punti di vista.

Tradizioni post-matrimonio giamaicane

I festeggiamenti del matrimonio non finiscono subito dopo il giorno delle nozze nella cultura giamaicana. La prima domenica successiva al sì è chiamata Tun T’anks Day (Giornata del ringraziamento). In quest’occasione, la coppia appena sposata, accompagnata dai padrini di nozze e dall’intero corteo nuziale, si reca nella chiesa dove si è svolto il “sì” per partecipare alla funzione religiosa. Questo gesto serve a esprimere gratitudine a Dio per il matrimonio. Dopo la funzione, si tiene un’altra celebrazione con cibo, rum, musica e balli a casa della famiglia dello sposo o della sposa, spesso chiamata secondo ricevimento. Questo ricevimento è generalmente aperto alla comunità e ai cari che non hanno potuto partecipare al matrimonio.