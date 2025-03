Come personalizzare la pista da ballo di un matrimonio

Fonte: iStock Pista da ballo di un matrimonio

A rendere indimenticabile un matrimonio non è solo la sacralità del rito nuziale, ma anche la festa che tradizionalmente segue la funzione religiosa o civile. La location del ricevimento andrà quindi curata nei minimi dettagli per coccolare amici e parenti, preoccupandosi non solo di table setting e luci, ma anche dell’ambiente che sarà il fulcro del party: la pista da ballo.

In molti casi i locali prescelti per il banchetto nuziale sono già forniti di un dancefloor in linea con l’arredamento circostante, ma nulla vi impedisce di essere creativi e aggiungere il vostro tocco unico ed originale. Cercate delle idee per personalizzare la pista da ballo del vostro sì? Ecco qualche consiglio per voi.

Come personalizzare la pista ballo del proprio matrimonio

Molti dei momenti più memorabili e fotografati dei matrimoni avvengono sulla pista da ballo: per questo motivo, se in passato ci si limitava a curare soltanto table setting e decorazioni, oggi sempre più sposi scelgono di intervenire anche sull’allestimento del dancefloor. Esistono diversi accorgimenti per rendere unico e riconoscibile questo angolo essenziale della vostra festa: potete impreziosirlo con accessori e dettagli in linea con il tema del sì oppure, qualora il budget lo permetta, pensare anche a rivestimenti ed interventi più mirati e importanti.

Quali materiali scegliere per il pavimento

Una pista da ballo in legno è un classico, ma non è l’unica opzione disponibile. Utilizzare materiali alternativi per creare il vostro dancefloor potrebbe essere un’ottima idea per armonizzare tutti gli altri elementi di design della sala. Specchi e acrilico, ad esempio, sono scelte molto popolari e disponibili in una vasta gamma di colori, oltre che in diverse forme e dimensioni. Ma nulla vi vieta di puntare su tappeti o mattonelle. Se avete intenzione di ridisegnare ex novo la pista da ballo del vostro ricevimento di nozze, affidatevi ad un event designer o ad un gruppo di specialisti che possa realizzarla materialmente.

Luci e illuminazione

Alcuni sposi considerano il rito la parte più importante della loro cerimonia, altri invece sognano un mega party per i propri fiori d’arancio, e sono intenzionati a trasformare la location del ricevimento in una vera e propria discoteca. Se rientrate in quest’ultima categoria, le luci dal basso sono un dettaglio a cui non potrete assolutamente rinunciare.

L’ultima tendenza da questo punto di vista sono le infinity dance floor, ovvero delle piste da ballo in cui illuminazioni LED e specchi unidirezionali creano un particolare effetto ottico: quando le luci si accendono, infatti, sembrano estendersi all’infinito sotto i piedi dei ballerini, creando un’atmosfera futuristica e spettacolare. In alcuni casi, le luci possono essere addirittura programmate per muoversi e cambiare colore seguendo il ritmo della musica. Si tratta di una soluzione che non solo può trasformare completamente l’ambiente, ma che è altrettanto valida se state progettando uno spazio separato per un after-party notturno.

Rivestimenti e disegni

Naturalmente, non è necessario installare una pista completamente nuova per il ricevimento. I rivestimenti in vinile sono una valida opzione per regalare un tocco personale agli ambienti senza tuttavia stravolgerli. Questo materiale viene infatti applicato alla superficie come se fosse un gigantesco adesivo, permettendo anche un notevole risparmio in termini di budget.

I rivestimenti in vinile sono realizzati digitalmente, quindi molte coppie scelgono di integrarvi elementi del design del loro matrimonio (come monogrammi o illustrazioni presenti sulla wedding stationery), così da creare un look coerente e armonioso. Potete in ogni caso scegliere l’idea che maggiormente si adatta al vostro ambiente nuziale, optando anche per le iniziali dei vostri nomi oppure per stampe a scacchiera se avete organizzato un matrimonio ispirato alla Vecchia Hollywood.

Idee per la pista da ballo di un matrimonio

Gli interventi da effettuare per personalizzare la pista da ballo del proprio sì variano in base al tema scelto per la cerimonia e, ovviamente, alla location del ricevimento. Tenendo in considerazione tutti questi parametri, gli sposi potranno contare su diverse soluzioni uniche ed originali.

Idee per la pista da ballo di una cerimonia all’aperto

I matrimoni all’aperto sono sempre più popolari, e la buona notizia è che ci sono tanti modi per integrare una pista da ballo in uno spazio esterno.Per una cerimonia dallo stile eclettico, potete puntare su tappeti di diverse dimensioni da spargere sul terreno, creando un’atmosfera morbida e accogliente.

Tra i materiali più adatti alle nozze outdoor è inoltre impossibile non citare il legno: predisponete una superficie con tavole scure sull’erba per integrare perfettamente la vostra pista da ballo con l’ambiente naturale del ricevimento. Nulla vi vieta, infine, di intervenire solamente con dettagli ed accessori: se avete scelto un giardino o un cortile per il vostro sì, investire su piccole luci e faretti si rivelerà un’ottima soluzione.

Idee per il dancefloor di un matrimonio indoor

Se sognate una festa di matrimonio in grande stile, e volete trasformare la location del ricevimento in una vera e propria discoteca, fatevi aiutare dalle sfere specchiate: appendetene diverse di varie dimensioni e colori per un effetto scintillante. Per illuminare il dancefloor, ad ogni modo, potete in alternativa scegliere anche delle insegne al neon personalizzate oppure delle luci a globo, creando così un’atmosfera festosa e vivace. Se infine state cercando un’idea semplice ma d’effetto, appendete pure delle lanterne di carta nei colori della palette del matrimonio sopra la pista da ballo. Per un tocco extra, aggiungete delle piccole candele a LED all’interno di ciascuna.

Anche per personalizzare il pavimento esistono diverse opzioni. Qualora abbiate organizzato delle nozze boho – chic utilizzate una pista da ballo a scacchi in bianco e nero, abbinandola ad arredi neri e decorazioni naturali come ceste di vimini, erbe essiccate e lampadari sospesi. Per un tocco più moderno, potete invece sostituire il classico motivo a scacchiera con un design geometrico più definito: dei quadrati concentrici attireranno lo sguardo degli ospiti al centro della pista, mettendo gli sposi sotto i riflettori.

Se la pista da ballo è realizzata in colori chiari, infine, potete personalizzarla con degli adesivi: potete scegliere un monogramma che riporti le iniziali dei vostri nomi, oppure giocare con dettagli ed accenti in oro, argento o floreali a seconda delle decorazioni che impreziosiscono la location.