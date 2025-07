Come organizzare un matrimonio in stile mediterraneo

Un matrimonio in stile mediterraneo si ispira alle atmosfere rilassate del Sud Europa: dal menù alle decorazioni, tutti i dettagli per allestirne uno

Protagonista indiscusso sui social, il Mediterraneo non è solo una valida opzione per le vacanze estive, ma anche un tema perfetto per i fiori d’arancio. Sempre più sposi, infatti, cercano di riprodurre l’atmosfera rilassante di un’isola greca o di una spiaggia siciliana nel proprio ricevimento nuziale, con somma gioia degli invitati.

Per riuscire nell’ardua impresa, tuttavia, ci sono diversi elementi da tenere in considerazione: non solo la scelta della location, ma anche la selezione di un menù ad hoc e di colori specifici possono aiutare a trasformare i fiori d’arancio in una vera esperienza dal tocco mediterraneo.

Cos’è un matrimonio in stile mediterraneo

Un matrimonio a tema mediterraneo, come suggerisce il nome, è una cerimonia ispirata all’estetica, al clima e alle ambientazioni dell’area mediterranea dell’Europa. Colori, profumi e sapori arrivano quindi direttamente dalle coste italiane, dalle isole greche e dalla Provenza. Senza dimenticare le ambientazioni della Spagna e dell’Andalusia.

Organizzare un matrimonio di questo tipo vuol dire quindi focalizzarsi su un’atmosfera visiva ben definita, caratterizzata da tonalità vivaci, stile ricercato e ingredienti sempre freschi in tavola. Per riprodurla anche all’interno di una cornice nuziale è necessario prestare la massima attenzione ad ogni singolo dettaglio: dalla palette cromatica all’uso di agrumi o ramoscelli d’ulivo per le decorazioni, nulla può essere lasciato al caso.

Location e periodo migliore

La scelta della location è l’elemento più importante da tenere in considerazione quando si è chiamati ad organizzare un matrimonio ispirato all’atmosfera mediterranea. Ovviamente strutture e resort sul mare sono la soluzione più indicata: in questo modo, lo spirito della cerimonia sarà rispettato al 100%.

Non è tuttavia necessario puntare sull’ambiente costiero per dei fiori d’arancio di questo tipo: l’Italia, da Nord a Sud, offre una gran varietà di ambientazioni da sogno anche nell’entroterra. Potreste puntare ad esempio su una rustica masseria in Puglia, ma anche su un vigneto sulle colline toscane o su un agriturismo nel verde. Se invece sognate un destination wedding lontano dal Belpaese, le mete più adatte a questa soluzione sono borghetti di pescatori o paesini arroccati in Grecia e Spagna, ma anche ville sul mare della Provenza.

Si tratta di ambientazioni pensate per le stagioni calde, in primis l’estate, ma anche la primavera: l’estetica mediterranea infatti, complici film e scatti sui social, è indissolubilmente legata alle vacanze e alla bella stagione. Organizzare una cerimonia di questo tipo in autunno o inverno potrebbe rivelarsi una scelta affascinante e originale, ma l’impatto scenico potrebbe non essere all’altezza delle aspettative. Senza considerare eventuali imprevisti legati al meteo.

La palette cromatica per un matrimonio mediterraneo

Proprio come nei matrimoni boho chic, anche in quelli mediterranei a farla da padrone sono i colori caldi della natura: su tutti il terracotta, il beige scolorito, il verde oliva, il bianco morbido e i marroni terrosi. Anche una palette ispirata al mare e alle sue profondità si sposa bene con queste cerimonie: via libera, quindi, a bianco puro, blu navy, turchese e corallo chiaro.

Infine, se il vostro riferimento sono le coste assolate della Sicilia, scegliete una composizione che includa avorio, blu mare, giallo limone e verde oliva. Se proprio non volete rinunciare ad un tocco romantico, potete aggiungere accenti in rosa cipria o lavanda delicata, ispirandovi ai fiori della Provenza.

I fiori ideali per le nozze in stile mediterraneo

Il clima mediterraneo offre una splendida varietà di fiori che vanno dalla bouganville alla lavanda, fino al rosmarino, passando per eucalipto e fiori selvatici. Per la vostra cerimonia potete quindi puntare su composizioni floreali fresche e spontanee, che impreziosicano centrotavola o bouquet. Un altro elemento essenziale per le decorazioni nuziali sono i rami d’ulivo, che crescono in abbondanza sulle coste mediterranee e che sono da sempre simbolo di pace e serenità.

Si tratta di una varietà di piante anche particolarmente versatile: possono essere utilizzate negli archi cerimoniali o persino come segnaposto, per un tocco raffinato e naturale.

Infine, anche gli agrumi (come limoni e arance) possono essere utilizzati per impreziosire le composizioni floreali.

Idee per le decorazioni di matrimonio

Per quanto riguarda le decorazioni di un matrimonio dal tocco mediterraneo, i materiali su cui puntare sono tutti naturali, e includono lino, cotone e juta. Tovaglie in lino morbido, tovaglioli elaborati o sottopiatti intrecciati creano un table setting unico nel suo genere, spontaneo ma allo stesso tempo ben curato. Per bilanciare tutti gli elementi della cerimonia abbinate i tessuti a tavoli in legno, sedie in bambù e ventagli intrecciati a mano.

Un altro particolare da non sottovalutare sono piatti e stoviglie: visto il tema della cerimonia, non potete non sorprendere i vostri ospiti con piatti in ceramica dipinti a mano o piastrelle tradizionali da utilizzare come numeri dei tavoli. A seconda della location scelta, inoltre, pensate ad un angolo relax: amache, cuscini o tappeti in juta renderanno ancor più piacevole l’esperienza dei vostri amici e parenti.

Infine, non dimenticate l’illuminazione: se avete allestito la cerimonia in uno spazio all’aperto potete ricorrere a lanternine in ferro battuto o luci a filo sospese tra gli alberi per rendere l’atmosfera ancora più magica.

Il menù a tema mediterraneo

Per un matrimonio dal tocco mediterraneo potrebbe rivelarsi particolarmente efficace la scelta delle food stations, ovvero delle aree tematiche in cui vengono serviti diversi tipi di cibo. In questo modo, potrete pensare a specialità tipiche di diverse regioni: riservate una postazione a pane, grissini e focacce, un’altra a salumi e formaggi locali ed una ai crudi di mare, impreziosendola con un banco di ostriche fresche.

Pensate anche ad un’esperienza live cooking da regalare ai vostri ospiti, allestendo un forno per la pizza da cuocere sul momento o una postazione con pasta fresca da condire a proprio piacimento.

E per i vegetariani? Un angolo dedicato alle insalate greche. Assicuratevi ovviamente che gli ingredienti siano freschi e stagionali, proprio come prevede la tradizione mediterranea. In quanto al tavolo dei dessert, potrebbe rivelarsi molto interessante la scelta di un carretto delle granite per alleggerire gli invitati al margine del pasto. I meno golosi, invece, apprezzeranno senza dubbio una selezione di frutta locale: agrumi ma anche fichi, anguria e melograno metteranno tutti d’accordo. Anche i più attenti alla linea.