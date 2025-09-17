Bouquet di matrimonio, i trend per l’autunno 2025

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Bouquet autunnale

La stagione autunnale è un’ottima ispirazione quando si tratta di comporre un bouquet nuziale: nei mesi che vanno da settembre a novembre, la natura si trasforma infatti in uno scenario pittoresco di tonalità calde e avvolgenti, perfette per regalare alle future spose delle composizioni floreali da copertina.

Se state organizzando il vostro matrimonio in questo periodo magico dell’anno, lasciatevi sedurre dal foliage e dai vivaci fiori autunnali: per il 2025 le proposte sono più variegate che mai, e includono bouquet minimal, composizioni elaborate e opzioni dal sapore nostalgico.

I bouquet autunnali di tendenza nel 2025

Tra i principali vantaggi che caratterizzano i matrimoni in autunno c’è senza dubbio la possibilità di confezionare delle composizioni floreali romantiche e originali, sfruttando al meglio i colori del foliage e le varietà di stagione.

Allo stesso tempo, i bouquet autunnali risultano estremamente versatili, adattandosi allo stile di diversi tipi di cerimonie. Ad esempio, se desiderate un’atmosfera romantica e informale, potete aggiungere al bouquet elementi naturali come foglie d’acero, bacche e rametti di verde. Se invece puntate a un ricevimento sofisticato in stile black-tie, potete scegliere una composizione monocromatica arricchita da un fiore stagionale. Senza dimenticare accessori e dettagli come nastri e retine che possono rendere il tutto ancor più personale.

Insomma, se avete organizzato il sì nei prossimi mesi, basterà confrontarvi con il vostro fiorista per confezionare un bouquet all’altezza della situazione. In cerca di ispirazione? Gli esperti di Brides hanno individuato alcune proposte perfette per l’autunno 2025: ce n’è davvero per tutti i gusti!

Sfumature di rosa

Se vi sposate a settembre, dovreste integrare nel bouquet di nozze sfumature sia estive che autunnali, omaggiando entrambe le stagioni. Combinate quindi fiori nei toni del crema, rosa cipria e rosa tenue come ortensie, lisianthus e tulipani, dei veri e propri evergreen.

123RF

Per un tocco ancor più romantico, potreste anche legare gli steli con un nastro di seta.

Fiori bianchi e fogliame autunnale

Per una composizione floreale che sia allo stesso tempo rustica e fiabesca, potete unire fiori bianchi al fogliame autunnale, creando un singolare effetto cromatico. Le varietà su cui puntare? Dalie, scabiosa e piselli odorosi, che combinati tra loro lasceranno i vostri ospiti senza parole.

Tonalità scure e intense

Ricevimento nuziale a metà autunno? Scegliete tonalità scure e intense, in perfetta sintonia con la data del matrimonio. Puntate quindi su una composizione che includa eucalipto argentato, smilace, rose Moab, orchidee cymbidium colorate, dalie arancioni e viola e qualche ranuncolo “butterfly”.

Fiori eleganti e foliage

Se sognate una composizione ad alto contrasto, potete combinare fiori eleganti come anemoni, cosmos color cioccolato, crisantemi, ranuncoli e nerine con il fogliame autunnale. Una scelta tutt’altro che scontata, che vi mette al riparo dall’effetto “già visto”.

Una composizione ispirata al giardino di casa

Un altro classico destinato ad accompagnare le spose anche nell’autunno 2025 è il bouquet in stile “garden”, con fiori nelle tonalità pesca e rosa cipria. Potete combinare rose da giardino, ranuncoli, ellebori e lisianthus con tralci di verde.

Questa composizione si adatta benissimo a cerimonie dal sapore domestico, in cui la dimensione classica e nostalgica siano al centro di tutto.

Un bouquet monocromatico

Anche lo stile minimal può regalare grandi soddisfazioni agli sposi: i bouquet monocromatici sono sempre estremamente popolari, soprattutto se amate il total white.

Nei mesi autunnali potete creare una composizione dal forte impatto scenografico utilizzando dei suggestivi ranuncoli cloni, una varietà estremamente ricercata che renderà interessanti anche i bouquet più semplici.

Effetto natura morta

L’ispirazione per un bouquet autunnale può arrivare da numerose fonti, incluse quelle artistiche: se siete degli amanti della natura morta olandese, pensate ad una composizione che includa eucalipto italiano, rose, vite canadese, cosmos color cioccolato, ranuncoli e peonie arboree. Il tutto avvolto in un nastro di seta color rosa cipria per un effetto ancor più sognante.

Un bouquet dalle tonalità neutre e delicate

In autunno convivono i toni romantici del foliage e sfumature naturali più neutre. Se volete puntare su queste ultime, potreste combinare nel vostro bouquet piselli odorosi, giacinti e orchidee ballerine. Il risultato apparirà insieme rustico e raffinato: la scelta perfetta se avete organizzato una festa all’aperto, in un vigneto o in un agriturismo immerso nel verde.

Ispirazione fiabesca

Con clematide dorata, fiori color avorio e rami verdi potete creare un bouquet rustico che rispecchi perfettamente il paesaggio autunnale. Questa soluzione si sposa benissimo con dei matrimoni fairytale, caratterizzati da un’atmosfera fiabesca e sognante.

All’insegna del green

Avete organizzato una cerimonia etica e green? È importante che anche il bouquet rispecchi la stessa filosofia: potete quindi scegliere una composizione nei toni avorio, taupe e marsala con amaranto, orchidee e rose di produzione locale.

Omaggio all’autunno

Per un bouquet dalle tinte autunnali, potete abbinare felce capelvenere e foglie autunnali a varietà come rose da giardino, tulipani pappagallo, amaranto, elleboro, achillea marrone. Un vero e proprio tributo alla stagione.

Sfumature di arancione

Se cercate un bouquet che abbia un forte impatto, scegliete fiori in varie sfumature della stessa tonalità. Per la stagione autunnale potreste puntare sull’arancione, abbinando orchidee cymbidium e verde decorativo.

123RF

Scegliete anche qualche dettaglio del vostro outfit nello stesso colore per un effetto ancor più suggestivo.

Fiori e frutta di stagione

Se pronuncerete il fatidico sì in una location rustica, come un fienile o una fattoria, puntate su una composizione originale e fiabesca che unisca dalie e ranuncoli con bacche e foglie fresche. I più audaci potrebbero anche inserire al centro una piccola mela rossa, per rendere il tutto più pittoresco.

Una soluzione giocosa

L’estetica autunnale non richiede necessariamente un bouquet impegnativo. Se preferite una soluzione più giocosa, potete combinare dalie a forma di pompon in una sfumatura di ruggine con degli steli soffici, per un risultato vivace ma non per questo meno elegante.

Effetto ombré

Ispirandovi alla stagione autunnale, potete includere nel vostro bouquet ranuncoli, dalie, rose e tulipani, combinando i fiori con rami di bacche e foglie autunnali. Cercate un tocco ancor più variopinto? Scegliete dei piselli odorosi da dipingere a mano nelle tonalità dell’arancione o del lavanda per un magnifico effetto ombré.