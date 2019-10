Al via l’obbligo per i seggiolini anti-abbandono

editato in: da

Seggiolini anti-abbandono : a breve saranno obbligatori. Per i bambini al di sotto dei 4 anni, si dovrà utilizzare infatti un dispositivo collegato al seggiolino, utile a scongiurare il terribile pericolo di dimenticare i bimbi in auto. Per alcuni un rischio impensabile, che tuttavia, come dimostra la cronaca, accade ancora troppo spesso.

Come funziona il dispositivo? Non appena ci fermiamo e apriamo lo sportello dell’auto, un segnale acustico e un messaggio sul nostro smartphone ci avvertiranno di non lasciare in macchina il bambino, grazie alla connessione del seggiolino con un’app appositamente creata.

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del nuovo codice della strada per prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli. Il decreto legge sarà operativo non appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e interesserà i genitori con figli fino a 4 anni. Un provvedimento che serve a scongiurare fatti di cronaca, che troppe volte si sono letti nel nostro Paese negli ultimi mesi.