Preparazione per le Prove Invalsi della Scuola Media

Per la scuola Secondaria di I grado, le Prove Invalsi 2022 interessano gli studenti e le studentesse di terza media. Mirano a valutare il livello di apprendimento di Italiano, Matematica e Inglese e si svolgeranno nel mese di aprile.



Le Prove Invalsi di terza classe della Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno nel mese di aprile con l’obiettivo di valutare, a livello nazionale, l’apprendimento delle competenze fondamentali per le discipline di base, Italiano, Matematica e Inglese.

Per aiutare i ragazzi e le ragazze a prepararsi e offrire a docenti e genitori uno strumento utile per guidare i propri alunni e i propri figli nel ripasso in vista delle Prove, la piattaforma di didattica redooc.com ha introdotto un nuovo servizio: i Corsi in preparazione alle Prove Invalsi.

Invalsi e studenti con DSA

Gli studenti che hanno diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o misure dispensative sono gli studenti con disabilità certificata e certificazione di DSA. Le eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più Prove (misure dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure compensative), in base a quanto è previsto nel PDP – Piano Didattico Personalizzato o nel PEI – Piano Educativo Personalizzato. Infatti, secondo il D.Lgs. 62/2017 gli studenti con DSA partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PDP – Piano Didattico Personalizzato.

In base a quanto previsto nel PDP lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per prova), dizionario e/o calcolatrice, donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia.

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova.

Cosa sono i Corsi Invalsi di Redooc?

I Corsi di preparazione alle prove Invalsi sono un percorso ragionato di lezioni, suddiviso in step, per ripassare i principali argomenti oggetto delle Prove. Ogni step è costituito da più obiettivi, sia teorici (lettura di appunti, schede, visione di video), sia pratici, cioè composti da livelli di esercizi interattivi da completare per mettere alla prova le proprie conoscenze.

Grazie al menu di navigazione è possibile passare di volta in volta all’obiettivo successivo ed esaminare l’intera struttura del corso. I corsi hanno una durata complessiva stimata tra le 20 e le 30 ore circa: si possono quindi mettere in pausa e riprendere tutte le volte che si vuole, continuando da dove si era arrivati.

È possibile tenere traccia delle attività fatte e dei propri progressi nello Storico Corsi, dove per ogni corso è indicata la percentuale di completamento e viene mostrato il report di dettaglio relativo a ogni obiettivo, in modo che ciascuno possa individuare rapidamente i propri punti di forza e di debolezza.

La Prova Invalsi di Italiano

Le domande della Prova Invalsi di Italiano di terza media riguardano tre ambiti: comprensione del testo, lessico, riflessione sulla lingua.

Sono queste, quindi, le competenze e le conoscenze che vengono rafforzate attraverso le lezioni e gli esercizi del Corso Invalsi di redooc.com, organizzato in 12 step. Si inizia con il potenziamento delle abilità di comprensione, per poi dedicarsi all’ampliamento del lessico e al ripasso di alcuni dei principali argomenti di ortografia, morfologia e sintassi che vengono testati nelle domande di riflessione sulla lingua.

La Prova Invalsi di Matematica

La Prova Invalsi di Matematica di terza media prevede domande di aritmetica, algebra, misura, geometria, statistica e probabilità.

Le lezioni del corso, organizzate in 19 step, sono un ripasso delle principali conoscenze matematiche dei tre anni di scuola Media, dalle espressioni alle potenze, dalle frazioni alle equazioni, dalle equivalenze alle aree, dal piano cartesiano ai grafici, necessarie ad affrontare con successo le Prove.

La Prova Invalsi di Inglese

La Prova Invalsi di Inglese di terza media prevede esercizi di reading (comprensione scritta) e listening (comprensione orale).

Le lezioni del Corso Invalsi di redooc.com sono organizzate in 13 step e grazie ai video, agli esercizi interattivi spiegati e alle schede scaricabili consentono di allenarsi in particolare su vocabolario, reading e listening comprehension.

La didattica digitale a servizio dell’apprendimento

Gli step finali dei tre Corsi di preparazione sono costituiti dalle Prove Invalsi – computer based e su carta – somministrate a studenti e studentesse di terza media negli anni scorsi, per verificare che la preparazione raggiunta sia sufficiente per superare con successo le Prove.

Grazie alla sintesi vocale, disponibile su tutte le lezioni della piattaforma, e alla possibilità di personalizzare il font di lettura, i Corsi Invalsi di redooc.com sono un aiuto prezioso anche per ragazzi e ragazze con DSA, che affronteranno le Prove Invalsi di aprile con la possibilità di usufruire di strumenti compensativi come la calcolatrice, il dizionario, il lettore di testi o tempi supplementari (fino a 15 minuti in più per prova).

Scopri i Corsi di redooc.com per prepararti alle Prove Invalsi di terza media.