Pannolini LILLYDOO: innovazione, sostenibilità e sicurezza

editato in: da

La nascita di un figlio rivoluziona da un giorno all’altro abitudini, aspettative e quotidianità di un genitore. Accanto ad una gioia incredibile, si apre una nuova vita fatta anche di dubbi. Tra le prime questioni da risolvere c’è quella legata alla scelta dei pannolini e altri prodotti per il neonato: a quali marchi affidarsi? Esistono soluzioni sicure ma anche ecocompatibili?

Oggi le alternative sono tante, ma se si cerca un prodotto di alta qualità e attento al Pianeta, LILLYDOO è il marchio perfetto. L’azienda nasce a Francoforte nel 2015 e fin da subito si impegna per trovare il l’unione perfetta tra sostenibilità e cura dei più piccoli, proponendo diverse linee sia di babycare, costituite da pannolini, teli per il cambio e salviettine umidificate, che di skincare. Nel 2021 oltre ai pannolini classici, il brand ha lanciato anche quelli green, a ridotto impatto ambientale. Tutti i prodotti si possono acquistare anche con un innovativo servizio di abbonamento online. Questi elementi fanno di LILLYDOO un vero e proprio alleato per tutti i neo genitori.

Pannolini LILLYDOO: una coccola per la pelle delicata del neonato

Quando i due fondatori, Sven Bauer e Gerald Kullack, lanciano il marchio, hanno le idee chiare: la loro missione è soddisfare al massimo le aspettative dei genitori. E si sa, che in questo caso, si pretende il meglio per il proprio bambino. Per realizzare questo obiettivo si affidano fin da subito a Sissi Rasche, ostetrica ed esperta di babycare, che si unisce con entusiasmo al progetto.

Nascono così, i primi articoli, tra questi spiccano i pannolini LILLYDOO, concepiti per adattarsi perfettamente al corpo del bambino e lasciare la pelle asciutta, evitando irritazioni. Infatti, sono realizzati con materiali superassorbenti, ma allo stesso tempo privi di lozioni e profumi. Queste caratteristiche sono garantite da diverse certificazioni:

Made in Green di OEKO-TEX , sistema che riconosce l’ assenza di sostanze nocive in prodotti sviluppati in stabilimenti ecosostenibili e luoghi sicuri per i lavoratori;

, sistema che riconosce l’ in prodotti sviluppati in stabilimenti ecosostenibili e luoghi sicuri per i lavoratori; Original Excellent Dermatest , certificazione assegnata a prodotti che non provocano alcuna reazione allergica alla pelle dei più piccoli;

, certificazione assegnata a prodotti che non provocano alcuna reazione allergica alla pelle dei più piccoli; Cruelty Free and Vegan certifica che i prodotti non sono testati su animali e sono privi di componenti di origine animale;

Eco Cert Cosmos Organic è la certificazione biologica per prodotti con componenti al 100% di origine naturale ed eco-sostenibili della linea skincare.

Le certificazioni caratterizzano tutti i prodotti LILLYDOO, che dal 2021 ha lanciato una nuova linea di pannolini.

Pannolini LILLYDOO green: ancora più ecosostenibili

I pannolini green hanno un impatto ambientale ridotto e ciò emerge dalla confezione, realizzata in carta certificata FSC® proveniente da foreste sostenibili. I pannolini poi appaiono di colore beige naturale rispetto a quelli classici , perché la loro cellulosa è grezza e non sottoposta a processi di sbiancamento.

Inoltre, per produrre i pannolini green viene usata meno plastica possibile. Quella impiegata viene comunque rimossa dall’ambiente grazie alla collaborazione con Plastic Bank®, associazione internazionale che si occupa di rimuovere la plastica dagli oceani. Tutti gli articoli del marchio possono essere acquistati anche con un innovativo abbonamento.

Abbonamento LILLYDOO: rimanere senza scorte è impossibile

L’abbonamento online disponibile sul sito web LILLYDOO permette di acquistare una sola volta ciò che si desidera e riceverlo a casa periodicamente. È personalizzabile in ogni particolare. Per esempio, è possibile scegliere qualsiasi prodotto, selezionare la taglia dei pannolini, l’intervallo di consegna e altri dettagli. L’abbonamento è senza vincoli, quindi, può essere cancellato in qualsiasi momento, senza periodo minimo di permanenza o costi aggiuntivi. E se i pannolini diventano troppo piccoli si possono restituire gratuitamente, evitando sprechi.

Inoltre, con l’abbonamento LILLYDOO green, le spedizioni sono carbonio-neutrali grazie alla collaborazione con ClimatePartner.