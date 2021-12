Giochi delle feste per continuare a imparare giocando

Durante le feste è bello ritrovarsi e giocare insieme, riscoprendo giochi antichi che non passano mai di moda: tombola, memory, puzzle per continuare a imparare anche durante le vacanze.

Durante le feste le famiglie hanno più tempo da dedicare ai giochi con i bambini. Sono tanti i giochi tradizionali che coinvolgono competenze utilissime nei percorsi di apprendimento: canzoni a memoria, giochi con lettere e numeri, come la tombola, memory, domino, puzzle. La piattaforma di didattica redooc.com ha realizzato delle lezioni gratuite dedicate alle feste, ricche di giochi in italiano e in inglese, anche da scaricare, stampare e colorare, .

Il Natale si avvicina e per organizzare il tempo libero al meglio puoi trovare un’intera sezione di giochi dedicati alle feste. Tombola, memory, domino, puzzle, ma anche canzoni, ricette, calendari dell’avvento, biglietti di auguri e molto altro. Sono tutti materiali gratuiti che stimolano la creatività e permettono di continuare ad allenare competenze fondamentali per l’apprendimento.

Festeggia con musica e dolci

Per festeggiare al meglio servono le canzoni di Natale da ascoltare e cantare. Oltre al video musicale, trovi anche il testo da scaricare per impararle a memoria. Divertiti a imparare anche le più famose canzoni in inglese. Una lingua straniera si impara più velocemente se ci si diverte!

Anche cucinare seguendo una ricetta, come quella delle girelle alla cannella, è un’attività educativa e divertente. Infatti, è anche un’occasione per ripassare un po’ di matematica con le misure dei vari ingredienti. E i più curiosi potranno scoprire la storia e le origini di due dolci tipici della tradizione natalizia: panettone e pandoro.

Tanti giochi per le feste

Il memory, il domino, i puzzle e anche la tombola con cui giocare durante la notte di Natale e nell’attesa della mezzanotte per festeggiare il Capodanno! Trovi tutto l’occorrente da scaricare, stampare e colorare nella lezione dedicata ai giochi delle feste, con cui puoi rallegrare le tue vacanze fino al nuovo anno.

Scopri la filastrocca della Befana matematica e personalizza la tua calza!

Questi giochi di società sono un’occasione per imparare divertendosi. Come diceva Maria Montessori, “il gioco è il lavoro del bambino” ed è una modalità di apprendimento caratterizzata da un grande potere inclusivo anche per gli alunni con DSA, che possono così dare libero sfogo alla propria fantasia e sfruttare a pieno le proprie potenzialità.

Scopri su redooc.com tutte le lezioni in italiano e inglese dedicate alle feste di fine anno e non perderti tutti i contenuti gratuiti: giochi, calendari dell’avvento, avatar, bigliettini d’auguri, canzoni, ricette… e molto altro!

Impara giocando anche durante le feste!