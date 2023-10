Fonte: IPA Giulia Valentina

Outfit scintillante, una torta ironica e gli amici di sempre per festeggiare un compleanno importante. È così che Giulia Valentina, influencer amata dai suoi follower per i suoi TGIG e per le sue dolcissime chiwawe, ha deciso di passare la serata per festeggiare i suoi 33 anni. Una festa casalinga insieme ai suoi amici più stretti, senza però tralasciare il suo gusto indiscusso e l’ironia che la caratterizza.

Giulia Valentina, 33 anni con un party scintillante

La maggior parte dei suoi fan l’aveva conosciuta perché era stata l’ex fidanzata storica di Fedez: una storia lunga e molto seguita, finita poi nel peggiore dei modi. Ma i suoi fan non l’hanno abbandonata quando tra i due le cose sono andate come sono andate. Giulia Valentina, infatti, è riuscita a ritagliarsi il suo spazio togliendosi finalmente la maschera da “fidanzata di un personaggio famoso”. Una maschera che le è stata affibbiata a lungo, proprio perché inizialmente nessuno riusciva a vederla come qualcosa in più della fidanzata di Fedez, con cui, per altro, condivide la data di compleanno. Negli anni Giulia è però riuscita a raccontandosi per quella che è. Una ragazza di talento, ironica e intelligente, senza peli sulla lingua, che diverte i suoi follower con le sue wawe, i piccoli corsi di inglese e il suo inconfondibile stile.

Chi la conosce e la segue da tempo sa che Giulia Valentina non è tipo da grandi festeggiamenti e feste in grande stile sotto i riflettori. Anche questa volta, infatti, per i suoi 33 anni l’influencer torinese ha deciso di organizzare un party molto particolare. Una festa in casa insieme ai suoi amici più cari senza tralasciare nessun dettaglio: dalla torta, passando per l’outfit e i gadget per i suoi invitati.

Giulia Valentina: i dettagli della festa

Un look scintillante, con una gonna longuette di Bottega Veneta elegantissima, che abbinata alle sue pantofole casalinghe sottolinea ancora una volta quanto Giulia Valentina ami essere ironica e fuori dagli schemi. Pantofole che sono state personalizzate per l’occasione e regalate a tutti gli invitati: un party alla moda ma all’insegna della comodità, con un dress code “no shoes in the house“, come scritto sugli inviti.

Ad aggiungere scintillio e stravaganza alla sua festa di compleanno, Giulia Valentina ha commissionato una torta con la scritta “Basta scrivere cose sulle torte“, scherzando sul trend adottato dalle celebrities di scrivere frasi divertenti e a effetto sulle loro torte di compleanno. Per non parlare, poi, dei palloncini gonfiati a elio legati alle pettorine delle sue amate wawe, Chewbecca e Guè, per evitare che i suoi invitati rischiassero di non vederle e pestarle durante la serata. Una festa in cui davvero l’ironia e l’amicizia sono state le protagoniste. Giulia Valentina si è sempre circondata, infatti, di amici come Paola Turani e Tess Masazza che condividono con lei uno spiccato senso dell’umorismo. Ne è un esempio Paolo Stella, che sotto al post che Giulia ha pubblicato per ripercorrere alcuni momenti del suo compleanno ha commentato: “Bellissimo compleanno da sola con le wawe.” scherzando sul fatto che non ci fosse nemmeno una foto insieme ai suoi invitati.