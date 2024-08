Come insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente: i nostri consigli.

10 consigli facili e semplici da mettere in pratica per insegnare ai nostri figli il rispetto della natura, fauna e flora compresa! Ecco cosa si può fare, sin da piccoli, per il futuro del nostro pianeta.

L’inquinamento è una delle sfide più urgenti del nostro tempo ed è per questo, per il presente e per il futuro dei nostri figli e figlie, che dobbiamo insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente. Per alcuni, il riciclo, le giornate ecologiche, un’eccellente e rispettosa raccolta differenziata, solo per fare degli esempi, sono comportamenti dettati dalla moda o da una certa fazione politica e, ad ogni modo, non sono in grado di fare la differenza per salvaguardare il pianeta. Per cambiare certe cattive abitudini, come anche certe convinzioni deleterie, dobbiamo partire dai più piccoli.

Secondo uno studio dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), l’inquinamento atmosferico in Italia causa oltre 60.000 morti premature ogni anno. Un altro rapporto del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha evidenziato come l’inquinamento delle acque stia compromettendo la biodiversità nei nostri mari. Educare i bambini e le bambine a rispettare e proteggere l’ambiente è importante essendo a rischio la loro salute.

Per questo, nell’articolo che vi apprestate a leggere, vediamo come insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente attraverso 10 consigli pratici. Tutto, come sempre, deve partire da noi, dall’esempio che diamo e dalle discussioni che apriamo in casa quando si parla di rispetto dell’ambiente.

Vivere in mezzo alla natura

Insegnare il rispetto per la natura non può che non partire da una conoscenza diretta dell’ambiente e della biodiversità. Il primo consiglio è quello di immergere i vostri bambini e le vostre bambine nella natura il più possibile, il prima possibile. Portare i bambini a fare escursioni in mezzo alla natura, fare vacanze in montagna già da piccolini può aiutarli a sviluppare un rispetto profondo per l’ambiente. Durante queste uscite possiamo spiegare loro l’importanza di non abbandonare i rifiuti e la necessità di rispettare gli habitat naturali. Se siamo esperti, possiamo anche insegnare loro a riconoscere diverse piante e animali, stimolando la loro curiosità e rispetto per la biodiversità. In caso contrario, possiamo aiutarci con dei libri ad hoc o anche con una guida esperta. Conoscere aiuta a far nascere un senso profondo di gratitudine e di rispetto.

Comprare meno e di seconda mano

Un impatto devastante sulla natura e sul pianeta lo ha una certa cattiva ed eccessiva produzione di oggetti, di abbigliamento ed ovviamente anche di detergenti tutt’altro che ecologici. Per insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente possiamo far comprendere loro che non è necessario avere mille giocattoli o vestiti nuovi, la maggioranza dei quali si usano poco o niente vista la loro crescita repentina. Inoltre, ricordiamo che quello che ormai è noto come fast fashion ha danni diretti anche su intere popolazioni che producono gli abiti, sulle condizioni lavorative di questi ultimi (compresi bambini piccoli costretti a lavorare in tenera età) ma anche sulla salute di chi indossa vestiti di qualità bassissima. Rendiamoli curiosi ed interessati anche a giochi ed abiti di seconda mano che passano di generazione in generazione. Dall’altro canto, noi stesse e noi stessi dobbiamo dare il giusto esempio.

Occhio ai rifiuti

Insegnare ai bambini il riciclo è fondamentale. Ma sappiamo che su di esso ci sono ancora molti adulti e molti ragazzi che non ne capiscono il grande valore. Mostrare loro come separare i rifiuti e spiegare l’importanza di riciclare materiali come carta, plastica e vetro può fare una grande differenza. Organizzare attività pratiche, come creare oggetti artistici con materiali riciclati, può rendere l’apprendimento divertente e interattivo. Ma possiamo fare di più oltre al lavoretto. Possiamo mostrare loro alcuni prodotti che vengono realizzati con l’uso di plastica o di vetro riciclati, ad esempio. In questo modo avranno più contezza del fatto che ciò che non serve più può aiutare a creare qualcos’altro che potrebbe servire in futuro.

Sos acqua: chiudere i rubinetti

L’insegnamento di risparmiare acqua è cruciale nella battaglia contro comportamenti scorretti come il classico far scorrere l’acqua sotto la doccia. Educare i bambini a chiudere il rubinetto mentre si lavano i denti, ad esempio, è un primo piccolo passo verso questa direzione, come anche fare docce più brevi.

Mobilità sostenibile: più bici, meno auto

Certo, usare l’automobile per andare in ufficio o a scuola può non avere grandi alternative in alcuni contesti. E anche demonizzare le auto in modo assoluto è sbagliato. Ma sappiamo anche che l’inquinamento ambientale trova terreno fertile proprio in un uso eccessivo delle tante, troppe auto che circolano nei nostri centri urbani. Per cui, quello che possiamo fare è dare il buon esempio ogni qualvolta l’auto non serva, uscendo a piedi o in bici o anche usando i mezzi pubblici, spiegando ai bambini i benefici dell’uso della bicicletta o del camminare invece di utilizzare l’auto. Organizzare passeggiate o giri in bicicletta in famiglia è anche un modo di abituarli e di educarli alla mobilità sostenibile. Andare in bici fa anche bene alla salute, cosa da non sottovalutare affatto.

Giornate ecologiche, perché partecipare

Partecipare a giornate ecologiche, come le pulizie delle spiagge o dei parchi, è un ottimo modo per insegnare ai bambini il valore della cura dell’ambiente. Queste attività pratiche possono far capire loro l’impatto positivo che possono avere sul loro territorio e insegnano loro, una volta diventati adolescenti, ad avere comportamenti rispettosi dei luoghi pubblici. Oltre alle giornate ecologiche, ci sono anche sempre più possibilità di frequentare campus che sensibilizzano al rispetto delle biodiversità, facendo conoscere il territorio, la fauna e la flora.

Attenzione all’uso della plastica

La plastica è uno dei principali inquinanti del nostro pianeta. Ovviamente, non è colpa dei bambini se la produzione della plastica non si arresta, al netto di piccole iniziative più propagandistiche che funzionali ed efficaci. Insegnare ai bambini l’importanza di ridurre l’uso della plastica possiamo comunque farlo, ad esempio, regalando loro borracce riutilizzabili al posto delle bottiglie di plastica o lunch box che andranno a sostituire i sacchetti di plastica. Possono sembrare piccoli gesti eppure è un modo semplice per farli crescere consapevoli e rispettosi.

Orto domestico, un’attività educativa

In molte città il Comune assegna, in base ad una serie di requisiti, un piccolissimo appezzamento di terra che la famiglia richiedente può coltivare. Coltivare un orto è un’attività educativa particolarmente divertente per i bambini. Attraverso di essa si insegna loro a piantare e curare le piante, ma anche la pazienza, il valore del cibo e del lavoro manuale. Se invece dell’orto abbiamo solo un piccolo balcone, nessun problema. Far mettere le mani nella terra ai bambini/bambine in modo che siano direttamente loro a prendersi cura di una piccola piantina e della sua salute darà comunque buoni frutti.

Spegni quella luce e non aprire quella porta

I bambini, ma non solo, a volte sembrano avere un’allergia nei confronti degli interruttori; per questo è fondamentale sin da subito insegnare loro a spegnere le luci quando escono da una stanza e a non accendere luci che non servono, come anche a spegnere la tv. Non da ultimo, limitare l’uso di condizionatori e chiudere tutte le finestre, quando sono in funzione. Compiti che possono essere svolti anche dai nostri figli, spiegando loro sempre le motivazioni.

Scuola e famiglia: come collaborare

Infine, coinvolgere la scuola è essenziale per un’educazione ambientale completa. Alcune scuole sono particolarmente attive su questo fronte, organizzando giornate sul rispetto dell’ambiente. Se così non fosse, proponiamo progetti scolastici anche con la presenza di esperti o esperte.

Insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente è un investimento per il futuro del nostro pianeta. Ma tutto parte dal nostro esempio, dalla nostra partecipazione (o anche attivismo) e dal conoscere loro più possibilità di vivere la quotidianità all’aperto che in casa.