La figlia ha 6 anni e lei la allatta ancora

I vantaggi dell’allattamento al seno

Il latte materno fa bene alla salute del neonato e della mamma. Secondo diversi studi riduce il rischio di cancro al seno, aiuta lo sviluppo del sistema immunitario del piccolo. Secondo gli esperti è consigliato fino ai sei mesi di età, soglia dopo la quale si inizia di solito lo svezzamento. Ma si può proseguire fino a oltre un anno se mamma e bimbo lo desiderano. E’ quello che ha fatto la signora Maha Al Musa, australiana 52enne che continua ad allattare la figlia Aminah che non è più una neonata da un pezzo: ha 6 anni. E la allatta come se fosse la cosa più naturale al mondo, senza avere intenzione di smettere, almeno fino a che non sarà la figlia a chiederglielo. Una scelta controversa e criticata, che sta facendo molto parlare di questa madre che vive nel Nuovo Galler del Sud.

Aminah presto imparerà a leggere e a scrivere e mamma Maha si dice disposta a protrarre l’allattamento fino, addirittura, al momento d’ingresso a scuola della sua bambina. Oltre all’allattamento a oltranza la signora ha deciso di non vaccinare la figlia, poiché ritiene che grazie al suo latte la bambina ha sviluppato in sistema immunitario tale da poterne fare a meno. La signora ha reso la figlia testimonial di questa pratica, tanto che la bambina ha dichiarato: “Anche gli altri bambini dovrebbe poter aver avere questa opportunità perché fa bene”. “A volte ha il sapore di bastoncini di zucchero- dice – Ha il sapore di un sacco di cose diverse. Potrei smettere quando avrò 8 anni“.

E così, nonostante non sia più una lattante, la sera prima di andare a dormire si attacca al seno della mamma, che promette di nutrirla in ogni momento, anche nel cortile della scuola. Maha Al Musa ha preso anche parte a un programma dedicato alle donne che come lei allattano a oltranza, Extreme breastfeeding. Il suo motto? “Lasciate al bambino e a sua madre decidere cosa è meglio per loro”.

Maha è una delle donne al mondo più mature che allatta: considerate che è nel periodo che precede la menopausa. “Io allatto la mia piccola di 6 anni. E andrò avanti. È una cosa normale”, spiega, aggiungendo che non fa altro che rispondere al desiderio naturale di sua figlia.