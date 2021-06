Ventilatore a piantana in offerta: -40% di sconto adesso

editato in: da

La stagione più bella e attesa dell’anno è ormai arrivata, ma non è sola. Insieme a lei, infatti, c’è anche un caldo torrido e afoso, che diventa più insopportabile che mai quando le nostre giornate sono scandite da impegni, gestione della casa e smart working. Per fortuna, però, abbiamo un alleato potentissimo, stiamo parlando del ventilatore a piantana super silenzioso, in offerta su Amazon.

Il suo nome, memorizzatelo bene, è Bimar Silente VPS40, e grazie all’offerta di questa settimana, possiamo acquistarlo con uno sconto del 40% su Amazon, con un risparmio di ben 40 euro. Quale occasione migliore, se non questa, per iniziare a rinfrescare le nostre giornate d’estate? Ma vediamo meglio da vicino questo incredibile prodotto e la sua offerta!

Ventilatore a piantana in offerta su Amazon

Bimar Silente VPS40 è un ventilatore a pianta di ultima generazione, dotato di un telecomando con timer per gestire e regolare i flussi d’aria da lontano e comandi elettronici touch.

Grazie alle tre modalità di ventilazione è possibile regolare il flusso d’aria in base alle personali esigenze. Tra queste troviamo la modalità silent che, con una ventilazione costante e silenziosa, può essere utilizzato anche di notte, per garantirci un sonno fresco e di qualità.

Il ventilatore a piantana Bimar Silente VPS40 è ora in offerta top su Amazon: da 99,99 euro a 59 euro, questo vuol dire che grazie allo sconto del 40% possiamo risparmiare 40 euro.

Bimar Silente VPS40, il ventilatore a piantana che stavamo aspettando

Il ventilatore a piantana in offerta su Amazon ci piace perché si presenta come un prodotto di qualità a un ottimo prezzo, grazie soprattutto allo sconto del 40% che ci permette di risparmiare 40 euro. Ma ci piace anche perché si presta a essere il miglior alleato di sempre contro il caldo estivo.

Si tratta infatti di un ventilatore dotato di una grande potenza, in grado di refrigerare l’ambiente domestico in pochi secondi. Grazie ai suoi 60W di potenza garantisce un gradevole vento fresco a tutte le ore del giorno.

Le tre diverse velocità, inoltre, consentono di regolare il flusso d’aria in base alla personale esigenza. C’è quella normal, che offre una ventilazione costante, quella natural e infine la silent, quella più apprezzata in camera da letto.

Il ventilatore in offerta su Amazon è dotato di un timer di 7,5 ore totali che può essere impostato sia dal pannello touch screen che dal telecomando in dotazione. Si può altresì programmare lo spegnimento automatico del ventilatore. L’oscillazione di 90°, inoltre, consente il raffreddamento di tutta la stanza, garantendo a tutti i presenti nell’ambiente di ricevere un adeguato e rinfrscante flusso d’aria.

Se stavate cercando il miglior alleato dell’estate, lo avete trovato! E oggi è il momento giusto di acquistarlo!

Offerta Ventilatore a Piantana scontato del 40% Il ventilatore a piantana silenzioso che rinfrescherà le tue giornate d'estate è in offerta adesso