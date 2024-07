Zhang Ziyu, quanto è alta la stella del basket cinese

Fonte: 123RF La giocatrice di basket più alta del mondo

Una gigante col volto da bambina. Quando gioca a basket, Zhang Ziyu domina letteralmente la scena con un’altezza davvero incredibile. A oggi si tratta della cestista più alta del mondo, una campionessa da record assoldata dalla Nazionale cinese femminile di pallacanestro, alla quale sta contribuendo con ottimi risultati. Zhang Ziyu ha appena 17 anni (è nata il 1 maggio 2007), ma è già nella storia.

Quanto è alta Zhang Ziyu

All’inizio degli anni Duemila era stato Yao Ming a stabilire un record in fatto di altezza: con i suoi 2,29 metri ha giocato nella Nazionale cinese di pallacanestro, ma anche come professionista nella CBA e nella NBA. Un vero mito, insomma.

Gli anni passano e nuovi idoli nascono, crescono e si impongono nel mondo dello sport. È, appunto, il caso della cestista Zhang Ziyu, che potremmo definire l’erede del campione. Classe 2007, ha appena 17 anni quando si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme alle sue compagne di squadra e in men che non si dica le immagini che la ritraggono iniziano a fare il giro del mondo.

Zhang Ziyu è alta 2,20 metri e questo numero la rende a tutti gli effetti la gigante assoluta del basket mondiale. Quando gioca passione e concentrazione sono evidenti, insieme a un pizzico di timidezza, probabilmente dettata dalla sua giovanissima età. L’emozione non manca quando si è dei professionisti dello sport già affermati, figuriamoci quando si parla di una stella alla sua primissima Olimpiade.

Una figlia d’arte nel mondo del basket

L’altezza per Zhang Ziyu è una questione di famiglia, proprio come l’amore per questo sport. Potremmo definirla a tutti gli effetti una figlia d’arte: la madre Yu Ying è stata una cestista professionista che ha disputato con la Cina i Mondiali del 1998 e anche il padre Zhang Yuquan ha praticato il medesimo sport ad alti livelli. Alta 1,90 metri la madre, alto 2,13 metri il padre. La sua imponente fisicità era certamente scritta nel destino, così come la passione per la pallacanestro ereditata dai genitori.

Le immagini delle sue ultime fatiche sportive hanno fatto il giro del mondo a ridosso delle Olimpiadi di Parigi 2024, talvolta con risvolti non troppo edificanti. I social sono un ottimo strumento per far conoscere celebrità come Zhang Ziyu, ma al contempo possono diventare terreno fertile per critiche e attacchi (spesso immotivati). C’è chi non ha perso occasione per ribadire che la sua presenza in squadra sia una sorta di “scorciatoia” per assicurarsi la vittoria contro le avversarie di statura “normale”, chiedendosi perfino se la sua altezza rispetti le regole del basket.

Insomma, la nuova gigante della pallacanestro cinese è costretta a fronteggiare parole affatto dolci nei suoi riguardi, alle quali però ha sempre risposto con estrema eleganza e umiltà. “Ci sono cose nella vita che non possiamo controllare – ha detto in una recente intervista -. Poter giocare a basket lo considero un dono. Posso raggiungere facilmente il canestro. Ma la pallacanestro è sicuramente qualcosa di più. Devo ancora imparare molto”.